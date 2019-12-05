الأخضر يسقط قطر ويتأهل إلى نهائي خليجي 24

المناطق _ الرياض

تأهل منتخب الأخضر السعودي إلى نهائي بطولة كأس الخليج العربية الـ 24، بعد الفوز الغالي الذي حققه على نظيره القطري بهدفٍ دون مقابل، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب استاد الجنوب في دور الأربعة من البطولة.

سجل هدف الأخضر عبدالله الحمدان من ضربة رأسية مميزة فاجأ بها الحارس القطري عندي الدقيقة (28) من الشوط الأول، وتكسرت كل المحاولات القطرية لإدارك التعادل أمام الدفاع القوي للأخضر، فيما حاول عدد من لاعبي الأخضر تعزيز الهدف الأول، وجاءت أبرز الفرص التي أتيحت للأخضر في التسديدة القوية للاعب محمد كنو التي ارتطمت بالعارضة.

وبهذه النتيجة سيواجه الأخضر نظيره البحريني في نهائي البطولة يوم الأحد المقبل.