احدث الأخبار

حرس الحدود بمنطقة جازان ينقذ مواطناً من الغرق
أبرز المواد
 سماحة مفتي عام المملكة يستقبل رئيس مجلس علماء باكستان
أبرز المواد
 بلدية محافظة تيماء تنفيذ المشروعات التطويرية
منطقة تبوك
 المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات يلتقي نظيره المصري ودياً غدًا
أبرز المواد
 الأمير عبدالعزيز الفيصل يهنئ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بتأهل المنتخب السعودي إلى نهائي خليجي 24
أبرز المواد
 الأخضر يسقط قطر ويتأهل إلى نهائي خليجي 24
أبرز المواد
 وزير الاقتصاد والتخطيط يجتمع مع وزيرة الأرض والبنية التحتية والنقل الكورية
أبرز المواد
 فرع وزارة العمل بتبوك يطلق مبادرة التطوع غداً
منطقة تبوك
 تحويل “الصندوق العقاري” رسميا إلى مؤسسة تمويلية في 2020
أبرز المواد
 برعاية سمو محافظ حفر الباطن .. تدشين معرض ” التطوع عطاء 2″
أبرز المواد
 سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إريتريا يقدم أوراق اعتماده للرئيس الإريتري
أبرز المواد
 وزير الإسكان يستعرض مع وزيرة الأرض في كوريا الجنوبية إستراتيجية المدن الذكية
أبرز المواد
حرس الحدود بمنطقة جازان ينقذ مواطناً من الغرق

حرس الحدود بمنطقة جازان ينقذ مواطناً من الغرق

أبرز المواد
سماحة مفتي عام المملكة يستقبل رئيس مجلس علماء باكستان

سماحة مفتي عام المملكة يستقبل رئيس مجلس علماء باكستان

أبرز المواد
بلدية محافظة تيماء تنفيذ المشروعات التطويرية

بلدية محافظة تيماء تنفيذ المشروعات التطويرية

منطقة تبوك
المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات يلتقي نظيره المصري ودياً غدًا

المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات يلتقي نظيره المصري ودياً غدًا

أبرز المواد

الأخضر يسقط قطر ويتأهل إلى نهائي خليجي 24

الأخضر يسقط قطر ويتأهل إلى نهائي خليجي 24
http://almnatiq.net/?p=806620
المناطق _ الرياض

تأهل منتخب الأخضر السعودي إلى نهائي بطولة كأس الخليج العربية الـ 24، بعد الفوز الغالي الذي حققه على نظيره القطري بهدفٍ دون مقابل، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب استاد الجنوب في دور الأربعة من البطولة.

سجل هدف الأخضر عبدالله الحمدان من ضربة رأسية مميزة فاجأ بها الحارس القطري عندي الدقيقة (28) من الشوط الأول، وتكسرت كل المحاولات القطرية لإدارك التعادل أمام الدفاع القوي للأخضر، فيما حاول عدد من لاعبي الأخضر تعزيز الهدف الأول، وجاءت أبرز الفرص التي أتيحت للأخضر في التسديدة القوية للاعب محمد كنو التي ارتطمت بالعارضة.

وبهذه النتيجة سيواجه الأخضر نظيره البحريني في نهائي البطولة يوم الأحد المقبل.

 

روابط ذات صلة

حرس الحدود بمنطقة جازان ينقذ مواطناً من الغرق

حرس الحدود بمنطقة جازان ينقذ مواطناً من الغرق
سماحة مفتي عام المملكة يستقبل رئيس مجلس علماء باكستان

سماحة مفتي عام المملكة يستقبل رئيس مجلس علماء باكستان
المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات يلتقي نظيره المصري ودياً غدًا

المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات يلتقي نظيره المصري ودياً غدًا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*