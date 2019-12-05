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الأمير عبدالعزيز الفيصل يهنئ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بتأهل المنتخب السعودي إلى نهائي خليجي 24

الأمير عبدالعزيز الفيصل يهنئ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بتأهل المنتخب السعودي إلى نهائي خليجي 24

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الأمير عبدالعزيز الفيصل يهنئ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بتأهل المنتخب السعودي إلى نهائي خليجي 24

الأمير عبدالعزيز الفيصل يهنئ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بتأهل المنتخب السعودي إلى نهائي خليجي 24
http://almnatiq.net/?p=806627
المناطق _ الرياض

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة اتصالاً هاتفياً برئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، هنأه بتأهل المنتخب السعودي الأول إلى المباراة النهائية على كأس الخليج العربي 24 ، بعد فوزه اليوم على المنتخب القطري بهدف دون مقابل في نصف نهائي البطولة.
وأشاد سموه بالمستوى الكبير الذي ظهر به نجوم الأخضر خلال اللقاء والروح المعنوية العالية التي قدمها جميع اللاعبين من الدقيقة الأولى وحتى صافرة حكم اللقاء، مشدداً على ضرورة التركيز قبل خوض اللقاء النهائي أمام المنتخب البحريني وتقديم الصورة التي تعكس الصورة الحقيقية للاعب السعودي.

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