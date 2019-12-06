طرح أرامكو الأكبر في العالم بـ 25.6 مليار دولار

المناطق _ الرياض

جمع طرح أرامكو السعودية 446 مليار ريال ما يعادل 119 مليار دولار، مسجلا نسبة تغطية اجمالية 465 %، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة مساء أمس عن شركة ارامكو والمستشارين الماليين والمنسقين الرئيسيين للإكتتاب، والتي تضم كل من “سامبا كابيتال” و”الأهلي كابيتال” و”إتش إس بي سي العربية السعودية”.

وبلغت القيمة الاجمالية للطرح 96 مليار ريال، (25.6 مليار دولار)، ما يجعله الاعلى في العالم، متجاوزا بذلك طرح عملاق للتجارة الإلكترونية الصينية “علي بابا” البالغة 25 مليار دولار.

وحددت الشركة سعر الطرح النهائي عند 32 ريال للسهم الواحد، ووفقا لذلك أصبحت قيمة شركة أرامكو السعودية حاليا 1.7 تريليون دولار.

ويبلغ حجم الطرح (بافتراض عدم ممارسة خيار الشراء) 3 مليارات سهم تشكل ما نسبته 1.5 % من رأس مال الشركة، فيما يرتفع حجم الطرح إلى 3.45 مليارات سهم في حال ممارسة خيار الشراء بشكل كلي من قبل مدير الاستقرار السعري.

397 مليار اكتتاب المؤسسات

وفق الحصيلة النهائية للاكتتاب، سجلت عملية الطرح مجموع طلبات اكتتاب من قبل المؤسسات المكتتبة مبلغا قدره 397 مليار ريال أي ما يعادل 106 مليار دولار. فيما بلغت طلبات الاكتتاب من قبل المكتتبين الأفراد في الطرح 49 مليار ريال ما يعادل 13.06 مليار دولار.

وتمثل أسهم الطرح المخصصة للمكتتبين الأفراد نسبة 33.3 % من أسهم الطرح ، أي ما يعادل 0.5 % من رأس مال الشركة، بينما تمثل أسهم الطرح المخصصة للمؤسسات المكتتبة نسبة 66.7 % من أسهم الطرح ،أي ما يعادل 1.0 % من رأس مال الشركة.

منح حق شراء 450 مليون إضافي

أوضحت أرامكو أن المساهم البائع منح مدير الاستقرار السعري خيار شراء من أجل السماح لمدير الاستقرار السعري بتنفيذ العمليات المتعلقة بالاستقرار السعري ، والذي يستطيع بموجبه مدير الاستقرار السعري شراء 450 مليون إضافي بحد أقصى من المساهم البائع، والتي تمثل 15 % من إجمالي

حجم الطرح بسعر الطرح النهائي. وستكون ممارسة خيار الشراء متاحة بشكل كلي أو جزئي بنا ء على إخطار من مدير الاستقرار السعري خلال فترة تبدأ من تاريخ تداول أسهم الطرح في السوق المالية السعودية (تداول) وتنتهي في موعد لا يتجاوز 30 يوما تقويميا بعد ذلك. وفي حال ممارسة خيار الشراء بشكل كلي، سيكون حجم الطرح الكلي 3.45 مليارات سهم بقيمة 110.4 مليار ريال (29.4 مليار دولار).

رد الفائض للافراد 12 ديسمبر

آخر موعد لسداد قيمة الاكتتاب للمؤسسات المُكتتبة 8 ديسمبر، في حين سيتم إعادة فائض مبالغ الاكتتاب (إن وجدت) للمُكتتبين الأفراد في موعد أقصاه 12 ديسمبر الجاري.

ويُتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق بعد استيفاء جميع المتطلبات والانتهاء من جميع الإجراءات النظامية ذات العلاقة. وسيتم الإعلان عن بدء تداول الأسهم على موقع تداول الإلكتروني (www.tadawul.com.sa).