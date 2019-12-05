هيئة الهلال الأحمر السعودي تحتفي باليوم العالمي للتطوع وتكرم مجموعة من المتطوعين

برعاية معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم احتفلت هيئة الهلال الأحمر السعودي باليوم العالمي للتطوع ” تحت شعار” تطوع لمستقبل يشمل الجميع”

مساء أمس الإربعاء بحضور

المشرف العام على الخدمات الإسعافية الدكتور أحمد السلامة و مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض الأستاذ سعود الحربي وتم خلال الأحتفال تكريم المتطوعين والمتطوعات والجهات المشاركة في ملتقى التطوع الذي أقيم في الكلية التقنيه للبنين بالرياض .وبدأ الحفل بكلمة لراعي الحفل ألقاها نيابة عنه الدكتور أحمد السلامة قال فيها أن الهيئة تعمل على جعل العمل التطوعي أحد منتجاتها الإنسانية الرئيسية ولا سيما أن العمل التطوعي أحد المبادرات الهامة ضمن التحول الوطني ٢٠٢٠ ورؤية المملكة ٢٠٣٠ تسعى للوصول إلى مليون متطوع في المملكة ، كما أشاد بالجهود الكبيرة التي قدمها متطوعو هيئة الهلال الأحمر في أكثر من ١٤٨٩ فعالية متنوعة شهدتها مناطق المملكة خلال العام الماضي حيث بلغ عدد المتطوعين والمتطوعات الذين شاركوا في تلك الفعاليات أكثر من ٢٠٠٠٠ ألف متطوع ومتطوعة ساهموا في تقديم الخدمات الطبية الإسعافيه الطارئه لقرابة ٣٢ الف حالة إسعافية ،

من جانبه قال فضيلة الشيخ سليمان بن صالح الأطرم أن ديننا الحنيف حث على العمل التطوعي مشيرا إلى أنه بعد تأسيس الدولة على أسس حديثة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز يرحمة الله انتشرت الجمعيات الخيرية في وطننا الغالي ويعمل بها عدد من المتطوعين والمتطوعات في مختلف المجالات والتي تحضى باهتمام ودعم من القيادة الحكيمة ولاسيما بالقطاع الثالث غير الربحي والذي يتكون من الجمعيات والهيئات الخيرية والتعاونية وجعلت هذا القطاع ركيزة لرؤية المملكة ٢٠٣٠ .

كما ألقى رئيس ملتقى إعلاميون مبادرون الأستاذ زيد الخمشي كلمة شكر فيها هيئة الهلال الأحمر على اختيارهم راعي إعلامي لحفل اليوم العالمي للتطوع وأضاف الخمشي أن ملتقى إعلاميون مبادرون يضم ٢٥ إعلامي وإعلامية من مختلف وسائل الإعلام نذروا أنفسهم للعمل التطوعي من خلال مفهوم وقف الوقت حيث يتم تخصيص جزاء من أوقاتهم لخدمة القطاع الثالث للمبادرة بالعمل التطوعي حيث يقدمون أدواتهم الإعلامية سواء كانو محررين صحافيين أو مذيعين أو مصورين أومؤثرين في السوشل ميديا ، واختتم الخمشي كلمته بالشكر والثناء لهيئة الهلال الأحمر على دعمها وتشجيعها للمتطوعين في ظل رؤية المملكة ٢٠٣٠ للوصول إلى مليون متطوع ،

وشهد الحفل كلمة للمتطوعين ألقتها د.أحلام الحربي .ثم تم عرض فيديو عن إنجازات فريق التطوع لعام ٢٠١٩ ،

كما صاحب الحفل معرض ضم عدد من الفرق التطوعية التي تعمل تحت مظلة الهلال الأحمر السعودي ،

وفي نهاية الحفل تم تكريم المتطوعين والمتطوعات والراعي الإعلامي ” إعلاميون مبادرون ” .