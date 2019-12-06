مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على مكاسب متواضعة

المناطق _ وكالات

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية تداولاته اليوم على مكاسب متواضعة، مع انتظار المستثمرين أنباء ملموسة بشأن اتفاق تجاري مرتقب بين الولايات المتحدة والصين.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعاً 28.01 نقطة، أو 0.10 بالمئة، إلى 27677.79 نقطة، بينما زاد المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقاً 4.67 نقطة، أو 0.15 بالمئة، ليغلق عند 3117.43 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعاً 4.03 نقطة، أو 0.05 بالمئة، الى 8570.70 نقطة.