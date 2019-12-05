الحاسب والمعلومات بجامعة الجوف تقيم ندوة عن الأمن السيبراني وتعزيز الثقافة الرقمية

الجوف _ محمد الحسن

أقامت كلية الحاسب والمعلومات اليوم الاثنين، ندوة عن الأمن السيبراني وتعزيز الثقافة الرقمية، برعاية وحضور معالي مدير الجامعة أ.د/ إسماعيل البشري، في قاعة المؤتمرات بالمدينة الجامعية.

وأوضح عميد كلية الحاسب والمعلومات د. مدالله الرويلي في كلمته خلال الافتتاح، أن الكلية تولي اهتماماً كبيرا بالأمن السيبراني باعتباره أحد الركائز الرئيسية في المنظومة التقنية، مؤكداً أن الكلية تسعى من خلال هذه الندوة للقيام بأحد واجباتها تجاه الجامعة والمجتمع بنشر الوعي من أجل استخدام آمن للأجهزة الإلكترونية.

ثم ألقى معالي مدير الجامعة كلمة أوضح فيها مستوى التحدي الذي يمثله الأمن السيبراني أمام كثير من الدول، معتبراً أن الندوة جاءت في وقتها الصحيح، لأن معظم شؤون الحياة تعتمد على التقنية التي يتوفر عن طريقها الكثير من المعلومات العلمية والاقتصادية والأمنية.

وأكد معاليه، اهتمام الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، بأمن الشبكات والمعلومات وبكل ما يتعلق بشؤون التقنية داخل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، من خلال وضع السياسات الكفيلة بأمن وحماية تلك المؤسسات، لافتاً إلى أن الندوة جاءت في منعطف مهم من تاريخ الوطن ومسيرة التقنية في الجامعة التي تسعى إلى أن تصبح جامعة تقنية في

مختلف أعمالها .

وحث الدكتور البشري، إدارة الكلية على نشر الوعي بين الطلاب والطالبات وإعطائهم أكبر قدر من المعلومات لتوعيتهم بأهمية الأمن السيبراني، معرباً عن تفاؤله بأن تخرج إحدى توصيات الندوة بالتواصل مع المجتمع وتوعية الجهات الحكومية بأهمية الأمن السيبراني وتحدياته المعاصرة .

ووسط حضور قيادات الجامعة ومختصين في عدد من الجهات الحكومية في المنطقة، تناوب المشاركون على طرح عدة محاور، حيث سلط المدير العام لتقنية المعلومات بالجامعة د.ماجد الفياض ، الضوء على جهود المملكة في الأمن السيبراني، بقيادة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وإبراز الجهود الوطنية المتعددة في هذا القطاع، فيما تحدث عضو هيئة التدريس بكلية علوم الحاسب د. فايز السرحاني، عن تطوير الكفاءات في الأمن السيبراني، مشدداً على ضرورة تأهيل الكوادر الوطنية للعمل في مجال الأمن الإلكتروني، وقدم د. ناصر الشمري، تعريفات عن أمن البرمجيات مفتوحة المصدر، وأهميتها واستخدامها وأهدافها ومعاييرها وميزاتها، بينما تناول بندر الطعيسان أحد مسؤولي إدارة تقنية المعلومات، تناول مصطلحات سيبرانية، متطرقاً إلى تعريف الأمن السيبراني، والفرق بينه وأمن المعلومات، كذلك توضيح معاني ومرادفات الأمن السيبراني، والثقافة الرقمية، بينما تحدث د. أيمن حسانين، عن الشهادات المهنية في الأمن السيبراني، مشيراً إلى أنّ هناك العديد من الشهادات المتاحة لأخصائي أمن المعلومات، وقدم د. محمد عزالدين، نصائح مهمة عن أمن الهاتف الذكي، مشيراً إلى أن هنالك ثلاث طبقات للأمن، متطرقاً إلى الإيجابيات والسلبيات في مجال أمن الهواتف

الذكية.