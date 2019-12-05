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صحة بيشة تدشن اليوم العالمي للتطوع

صحة بيشة تدشن اليوم العالمي للتطوع
http://almnatiq.net/?p=806669
المناطق _ بيشة
دشن مدير الشؤون الصحية ببيشة المكلف ثواب ناصر الشهراني وبحضور المشرف العام على مستشفى الملك عبدالله في بيشة، بدر المطيري، حملة اليوم العالمي للتطوع ٢٠١٩ تحت شعار (تطوعي_صحة٣) اليوم في مجمع توليب مول.
وتتضمن الحملة مشاركة العديد من الأقسام ومنها عيادة العيون، والأسنان، والتبرع بالدم، وعيادة أطفال عامة، وعيادة أذن وأنف وحنجرة، وعيادة قدم السكري، وعيادة جراحة وأورام الثدي، وعيادة التأهيل الطبي وغيرها.
ومجموعة أركان توعوية منها ركن مكافحة العدوى، والصحة العامة و ركن مكافحة العدوى ومسار ضغط الدم والطب المنزلي، وأمراض الكلى، والغدد الصماء والتأهيل الطبي، والتبرع بالدم، وكبار السن، وركن الأسنان، والصحة النفسية والخدمة الإجتماعية، والفرز البصري، وكذلك حجز المواعيد عن طريق برنامج موعدي.
وتأتي هذه المشاركة لتحفيز العمل الخيري خاصة في مجال الأعمال الصحية التطوعية.
وأوضح مدير صحة بيشة المكلف ثواب الشهراني أن هذه الإحتفالية لهذه الحملة التطوعية والأعمال التي تسهم في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، وتساعد في نشر ثقافة التطوع للمجتمع.
تجدر الإشارة بأن المبادرات التطوعية تاتي تزامناً مع الإحتفال باليوم العالمي للتطوع والذي يصادف 5 ديسمبر من كل عام.

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