احدث الأخبار

“الأرصاد” تكشف تفاصيل طقس اليوم وهذا ما قد يحدث ليلا !
أبرز المواد
 صحة بيشة تدشن اليوم العالمي للتطوع
منطقة عسير
 الحاسب والمعلومات بجامعة الجوف تقيم ندوة عن الأمن السيبراني وتعزيز الثقافة الرقمية
منطقة الجوف
 افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان القيروان للشعر العربي
أبرز المواد
 مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على مكاسب متواضعة
أبرز المواد
 شرطة منطقة جازان توضح ملابسات ما يتم تداوله حول مقتل طالبة في الثانوية العامة
أبرز المواد
 هيئة الهلال الأحمر السعودي تحتفي باليوم العالمي للتطوع وتكرم مجموعة من المتطوعين
منطقة الرياض
 طرح أرامكو الأكبر في العالم بـ 25.6 مليار دولار
أبرز المواد
 حرس الحدود بمنطقة جازان ينقذ مواطناً من الغرق
أبرز المواد
 سماحة مفتي عام المملكة يستقبل رئيس مجلس علماء باكستان
أبرز المواد
 بلدية محافظة تيماء تنفيذ المشروعات التطويرية
منطقة تبوك
 المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات يلتقي نظيره المصري ودياً غدًا
أبرز المواد
“الأرصاد” تكشف تفاصيل طقس اليوم وهذا ما قد يحدث ليلا !

“الأرصاد” تكشف تفاصيل طقس اليوم وهذا ما قد يحدث ليلا !

أبرز المواد
صحة بيشة تدشن اليوم العالمي للتطوع

صحة بيشة تدشن اليوم العالمي للتطوع

منطقة عسير
الحاسب والمعلومات بجامعة الجوف تقيم ندوة عن الأمن السيبراني وتعزيز الثقافة الرقمية

الحاسب والمعلومات بجامعة الجوف تقيم ندوة عن الأمن السيبراني وتعزيز الثقافة الرقمية

منطقة الجوف
افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان القيروان للشعر العربي

افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان القيروان للشعر العربي

أبرز المواد

“الأرصاد” تكشف تفاصيل طقس اليوم وهذا ما قد يحدث ليلا !

“الأرصاد” تكشف تفاصيل طقس اليوم وهذا ما قد يحدث ليلا !
http://almnatiq.net/?p=806673
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والقصيم تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (حفر الباطن والقيصومة)، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة على الأجزاء الغربية من وسط المملكة، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 18-45 كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

روابط ذات صلة

افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان القيروان للشعر العربي

افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان القيروان للشعر العربي
مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على مكاسب متواضعة

مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على مكاسب متواضعة
شرطة منطقة جازان توضح ملابسات ما يتم تداوله حول مقتل طالبة في الثانوية العامة

شرطة منطقة جازان توضح ملابسات ما يتم تداوله حول مقتل طالبة في الثانوية العامة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*