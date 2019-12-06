47 مليار دولار عجز التجارة الأمريكي في شهر .. الأدنى في عام ونصف

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هبط العجز التجاري للولايات المتحدة إلى أدنى مستوى في نحو عام ونصف خلال تشرين الأول (أكتوبر)، ما يشير إلى أن التجارة قد تسهم في النمو الاقتصادي خلال الربع الرابع من العام الجاري، على الرغم من أن هبوطا في واردات السلع الاستهلاكية ألقى الضوء على تباطؤ في الطلب المحلي

بحسب “رويترز”، أفادت وزارة التجارة الأمريكية أمس بأن العجز التجاري هبط 7.6 في المائة إلى 47.2 مليار دولار، وهو الأقل منذ أيار (مايو) 2018، مع انخفاض كل من الواردات والصادرات السلعية

وهذا هو ثاني نزول شهري على التوالي في فاتورة التجارة، والتراجع بالنسبة المئوية هو الأكبر منذ كانون الثاني (يناير)

وعدلت الوزارة بيانات أيلول (سبتمبر) لتظهر أن فجوة التجارة تقلصت إلى 51.1 مليار دولار بدلا من القراءة السابقة البالغة 52.5 مليار دولار

وكان اقتصاديون استُطلعت آراؤهم توقعوا أن ينكمش العجز التجاري إلى 48.7 مليار دولار في تشرين الأول (أكتوبر)

وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام إلى مستوى 1.783 في المائة بعد أن تراجع إلى 1.718 في المائة أمس الأول وهو أدنى مستوى منذ أول تشرين الثاني (نوفمبر)

وصعد العائد على الديون الحكومية لأجل 30 عاما إلى 2.22 في المائة، فيما ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة عامين إلى 1.58 في المائة

على صعيد البيانات الاقتصادية، أضاف القطاع الخاص غير الزراعي في الولايات المتحدة 67 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي بأقل وتيرة في ستة أشهر

فيما تراجع نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة خلال تشرين الثاني (نوفمبر) بأكثر من تقديرات المحللين

وانخفض عدد الأشخاص الذين تقدموا للحصول على طلبات إعانة بطالة في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر

وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية، أن طلبات إعانة البطالة الجديدة سجلت 203 آلاف طلب في الأسبوع المنتهي في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) وهو أدنى مستوى منذ نيسان (أبريل) مقابل 213 ألف طلب في الأسبوع السابق له

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن طلبات إعانة البطالة الأمريكية سترتفع إلى 215 ألف طلب خلال الفترة نفسها

أما بالنسبة إلى المتوسط الأسبوعي لطلبات إعانة البطالة خلال الأسابيع الأربعة الماضية فقد سجل مستوى 217.750 ألف، بانخفاض ألفي طلب عن الأسبوع الماضي

وارتفع مستوى طلبات إعانة البطالة المستمرة في الولايات المتحدة بمقدار 51 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) عند 1.69 مليون طلب