تحذير طبي من استخدام «سكاتة» الأطفال

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حذّرت مجلة «بيبي & فاميليه» الألمانية، من أن استخدام السكاتة لمدة طويلة يمكن أن يتسبب في تشوه أسنان الأطفال الرضع، كالإصابة بالإطباق المتصالب أو تراكب العضة أو العضة المفتوحة

ولتجنب هذا الخطر تنصح المجلة المعنية بالأسرة والطفل بالتوقف عن استخدام السكاتة خلال العام الثاني من عمر الطفل على الأكثر، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية

وبحسب دراسة كندية نشرتها صحيفة «الديلي ميل» البريطانية، تتسبب «السكاتة» التي تستخدم لإلهاء الأطفال في تأخر النطق لدى الطفل وتأخر القدرة على الحديث وفهم واستخدام اللغة بالشكل المتعرف عليه،

وكشفت الدراسة أن «السكاتة» تعوق حركة طرف اللسان لدى الطفل، فلا يستطيع بعد ذلك نطق حرف «D» ولا يستطيع تمييزه ولكن في حال تحرّر لسانه يمكنه أن يميّز الحرف وينطقه، كما وجدت الدراسة أن الأطفال الذين يلعقون أصابعهم، هم أيضاً معرّضون لتأخر النطق