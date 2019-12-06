الأهلي يؤكد نجاح عملتي السومة والبركة

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المناطق_الرياض

أجرى لاعبا النادي الأهلي عمر السومة وخالد البركة عمليتين جراحيتين أسفل البطن مساء يوم الخميس على يد الجراحة العالمية أوليريك مشوق في مدينة ميونخ الألمانية.

وقال رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي أحمد الصائغ الذي رافق اللاعبان في مدينة ميونخ الألمانية “إن الجراحتين تكللتا بالنجاح ولله الحمد حسب تأكيد الطبيبة العالمية أوليريك مشوق التي أجرت فحصًا طبيًا لهما بعد الانتهاء من الجراحتين، متمنيًا لهما العودة السريعة والمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات المقبلة للفريق الكروي الأول بالنادي”.

وأكد مساعد ومستشار مدرب فريق الأهلي الإنجليزي كونلي أن اللاعبان سيبدآن في تنفيذ برنامجهما العلاجي والتأهيلي فور وصولهما إلى جدة تحت إشراف رئيس الجهاز الطبي في النادي الدكتور حاتم جمعة.

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