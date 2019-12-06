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مقتل جنود أميركيين بتحطم “بلاك هوك”

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مقتل جنود أميركيين بتحطم “بلاك هوك”

مقتل جنود أميركيين بتحطم “بلاك هوك”
http://almnatiq.net/?p=806691
المناطق_وكالات

أعلن حاكم ولاية مينيسوتا، تيم والز، إن طائرة هليكوبتر من طراز بلاك هوك سقطت وسط الولاية، الخميس، مما أدى إلى جميع الجنود الذين كانوا على متنها وعددهم ثلاثة، بعد أن فقدت الاتصال بالحرس الوطني في مينيسوتا خلال رحلة طيران لأغراض فحص الصيانة

وتجمعت طواقم الطوارئ في موقع الحادث. ولم يتم نشر أسماء طاقم الطائرة، لكن حاكم مينيسوتا قال في إفادة صحفية إن الجهات المختصة ستبدأ تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث

وأضاف والز “عند الساعة 14:00 تقريبا اليوم سقطت طائرة هليكوبتر تابعة للحرس الوطني لمينيسوتا من طراز بلاك هوك يو إتش-60 على بعد 16 ميلا تقريبا جنوب غربي سانت كلاود” في إشارة إلى مدينة في المنطقة الوسطى بالولاية

وتابع: “أدى حادث التحطم إلى مقتل جميع أفراد الطاقم الثلاثة”

وكان الحرس الوطني لمينيسوتا قال على تويتر في وقت سابق إنه فقد الاتصال بالطائرة حوالي الساعة 2 ظهرا بالتوقيت المحلي

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