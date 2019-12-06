شاهد.. معمل يحلل مكونات السجائر “المغشوشة”.. ويكشف مفاجأة تصدم المدخنين !

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أذاعت قناة “الإخبارية” مقطع فيديو وثقت خلاله زيارة القناة لأحد المختبرات الخاصة لتحليل السجائر القديمة والجديدة وللتأكد من وجود نشارة الخشب أو إضافة مواد أخرى مغشوشة داخل السجائر الجديدة .

وعرض تقرير أذاعته القناة مراحل تحليل أنواع الدخان الجديد لتظهر النتيجة بعدم صحة كل ما قيل عن وجود مواد غريبة.

وقال أحد المختصين في المعمل، أنه ليس صحيحاً ما يقال عن وجود نشارة خشب في السجائر الجديدة.