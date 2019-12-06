قواعد جديدة لتنظيم دعاوى العضل.. والكشف عن مدة الفصل وأمر يتعلق بالخاطب !

قواعد جديدة لتنظيم دعاوى العضل.. والكشف عن مدة الفصل وأمر يتعلق بالخاطب !

أبرز المواد
الأهلي يؤكد نجاح عملتي السومة والبركة

الأهلي يؤكد نجاح عملتي السومة والبركة

أبرز المواد
افتتاح أول متجر رسمي لليفربول في دبي

افتتاح أول متجر رسمي لليفربول في دبي

أبرز المواد
شاهد.. معمل يحلل مكونات السجائر “المغشوشة”.. ويكشف مفاجأة تصدم المدخنين !

شاهد.. معمل يحلل مكونات السجائر “المغشوشة”.. ويكشف مفاجأة تصدم المدخنين !

أبرز المواد

افتتاح أول متجر رسمي لليفربول في دبي

افتتاح أول متجر رسمي لليفربول في دبي
http://almnatiq.net/?p=806693
المناطق_الرياض

افتتح نادي ليفربول الإنجليزي متجرا لبيع منتجاته الرياضية والتذكارية بأحد المراكز التجارية في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة

وجاء ذلك تنفيذا لسياسة إدارة “الريدز” للوصول إلى جميع مشجعي الفريق حول العالم، واستغلال فترة التألق الكروية الحالية تحت قيادة المدرب الألماني يورغن كلوب

وسيتيح المتجر لعشاق النادي الإنجليزي شراء المقتنيات والبضائع الخاصة بالنادي الأحمر

كما سيتم بيع تذكارات حصرية من قمصان الفريق والأحذية والكرات والصور، تحمل توقيع بعض اللاعبين الحاليين وأساطير ملعب “الأنفيلد”

وتتصدر كتيبة المدرب الألماني كلوب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 43 نقطة بعدما حققت الفوز رقم 14 هذا الموسم، وتعادلا وحيدا دون أي خسارة

يذكر أن ليفربول سيشارك في منافسات كأس العالم للأندية المقررة في 18 ديسمبر الجاري، ليخوض مباراته في نصف النهائي بصفته بطلا لقارة أوروبا

روابط ذات صلة

قواعد جديدة لتنظيم دعاوى العضل.. والكشف عن مدة الفصل وأمر يتعلق بالخاطب !

قواعد جديدة لتنظيم دعاوى العضل.. والكشف عن مدة الفصل وأمر يتعلق بالخاطب !
الأهلي يؤكد نجاح عملتي السومة والبركة

الأهلي يؤكد نجاح عملتي السومة والبركة
شاهد.. معمل يحلل مكونات السجائر “المغشوشة”.. ويكشف مفاجأة تصدم المدخنين !

شاهد.. معمل يحلل مكونات السجائر “المغشوشة”.. ويكشف مفاجأة تصدم المدخنين !

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*