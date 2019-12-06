الهند.. مغتصبو الطبيبة قتلوا في موقع الجريمة

الهند.. مغتصبو الطبيبة قتلوا في موقع الجريمة

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الهند.. مغتصبو الطبيبة قتلوا في موقع الجريمة

الهند.. مغتصبو الطبيبة قتلوا في موقع الجريمة
http://almnatiq.net/?p=806706
المناطق_وكالات

قال مسؤول بالشرطة لرويترز إن الشرطة الهندية قتلت بالرصاص 4 رجال اتهموا باغتصاب، وقتل، طبيبة بيطرية في مدينة حيدر أباد الجنوبية، الأسبوع الماضي

وكان الرجال الأربعة قيد الاحتجاز لدى الشرطة

وقال المسؤول إن الشرطة قتلتهم بالرصاص حوالي الساعة 3:30 صباحا (22:00 بتوقيت غرينتش الخميس)، قرب موقع الجريمة

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) نقلت في وقت سابق عن الشرطة قولها إن أفرادها أطلقوا النار على الرجال الأربعة بعد محاولتهم التعدي على الضباط في مكان الجريمة، حيث اقتادتهم الشرطة إلى هناك

وخلال الأسبوع الماضي، تظاهر آلاف الهنود في مدن عدة، احتجاجا على واقعة اغتصاب وقتل الطبيبة التي تبلغ من العمر 27 عاما

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