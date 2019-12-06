«الموانئ»: الطاقة الاستيعابية ارتفعت إلى 673 مليون طن.. نصفها غير مستخدم

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كشف مدير عمليات المناولة والخدمات اللوجستية بمؤسسة الموانئ عبدالله المنيف، إنشاء القسم التجاري وإطلاق خدمة التواصل وعقد التحالفات مع شركات الشحن البحري على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، والبدء في إستراتيجية عقد التحالفات، وأعلن عن صدور لائحة تنظيم أعمال الوكلاء البحريين، واللائحة العامة للتفتيش، إضافة إلى تفعيل إدارة التفتيش، وإنشاء وحدة خدمة مستفيدين بالهيئة والموانئ

وأوضح خلال ورشة عمل «إنجازات الجهات الحكومية في القطاع البحري» أمس (الخميس) بغرفة الشرقية، أن الطاقة الاستيعابية للموانئ الصناعية والتجارية البالغ عددها 9 موانئ بلغت 673 مليون طن، أكثر من نصفها غير مستخدم، إذ تعاملت الموانئ فعليا مع 8.6 مليون حاوية قياسية في 2019

وحول إنجازات الهيئة خلال عام 2019 مقارنة بـ 2017، بين المنيف أن معدل دوران الحاوية بالميناء لا يتجاوز 4 أيام خلال العام الحالي، بعد أن كان يصل في عام 2017 بحدود 14 يوما

وبين أن معدل انتاجية الرافعة قفز من 24 حاوية في الساعة قبل عامين ليصل إلى 28 حاوية، كما أن وقت انتظار السفينة بالرصيف للبدء بالعمليات يبلغ حاليا 45 دقيقة بعد أن كان يتراوح في حدود 90 دقيقة قبل عامين، مع تغيير وقت انتظار السفينة من انتهاء العمليات إلى مغادرة الرصيف إلى 60 دقيقة بعد أن كان سابقا 90 دقيقة، فيما اختلف معدل دوران الشاحنة بالموانئ المطبق بها مشروع الشاحنات بات في حدود 30 دقيقة بدلا من 180 دقيقة، مع ارتفاع معدل مناولة البضائع إلى 7 آلاف طن بدلا من 3 آلاف

وكشف ممثل قطاع النقل البحري بالهيئة العامة للنقل حاتم الزهراني، أن الهيئة سجلت 419 سفينة تحمل العلم السعودي بحمولة 8 ملايين طن خلال 2019، إذ تحتل السعودية المرتبة 23 عالميا في حمولة الأطنان، والأولى في المنطقة. وأكد ممثل المديرية العامة لحرس الحدود النقيب المهندس سعود الشهري، وجود تحسينات أجراها حرس الحدود في تمكين الحصول على التصاريح، من أبرزها إلغاء اشتراط وجود شهادة الزكاة، والاكتفاء بسريان السجل التجاري لتسجيل الجهات في بوابة «زاول»، مع تقليل المدة المستغرقة للحصول على التصاريح من 4 أيام إلى أقل من يوم في البوابة، وإلغاء متطلب فسح حرس الحدود من الإجراءات الجمركية، مع الاستغناء عن ضرورة وجود الصورة في التصاريح المؤقتة أو اليومية، وتمكين الشركات العاملة في الموانئ من تجديد التصاريح لدخول الموانئ قبل الانتهاء بشهر

وبين أنه من خلال البوابة تم تسجيل أكثر من 4 آلاف منشأة خلال عام واحد، بتصاريح تجاوزت 612 ألف تصريح بزيادة نسبتها 300%