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الأمم المتحدة: 9.3 ملايين سوداني سيحتاجون إلى مساعدات العام المقبل

الأمم المتحدة: 9.3 ملايين سوداني سيحتاجون إلى مساعدات العام المقبل
http://almnatiq.net/?p=806708
المناطق_الرياض

كشف مكتب الأمم المتحدة لتنظيم الشئون الإنسانية ( الأوتشا ) في السودان، أن 9.3 ملايين شخص فى السودان، أي واحد من كل أربعة سودانيين، سيحتاجون إلى المساعدات في عام 2020، منهم 5 ملايين مستهدفين بالمساعدات الإنسانية

وأوضح مكتب الأوتشا في بيان له اليوم أن الأموال اللازمة لهذه التدخلات الإنسانية تبلغ 1.4 مليارات دولار، مشيرا إلى أنه بدأ في جنيف استعراض الأمم المتحدة العالمي للشؤون الإنسانية لعام 2020، حيث أطلقت وثيقة اللمحة العامة عن العمل الإنساني العالمي في آن واحد ببرلين وبروكسل ولندن وواشنطن، التي تعد التقييم الأكثر شمولية وموثوقية

وأضاف أن أحد العوامل الرئيسية التي تحرك الاحتياجات الإنسانية في السودان يتمثل في الأزمة الاقتصادية، فمعدلات التضخم المرتفعة، التي تقف الآن عند 58 %، والأسعار المرتفعة يقللان معا من قدرة الأشخاص على التغلب على الأزمة الاقتصادية ويساهمان في حالة عدم استتباب الأمن الغذائي التي تزداد سوءا، لافتا النظر إلى أن سنوات الركود الاقتصادي والاستثمار القليل في الأجهزة العامة، أدت إلى تعميق الاحتياجات في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك المناطق الوسطى والشرقية من السودان

وأفادت الأوتشا أنه على الرغم من أن التقارير الأولية تشير إلى وجود حصاد جيد نسبيا في عام 2019، إلا إنها لن تقاوم تأثير تضخم الأسعار، إذ يعاني ما لا يقل عن 17.7 مليون شخص (42 % من السكان ) من مستوى ما من عدم استتباب الأمن الغذائي، ويحتاج حوالي 6.2 مليون شخص إلى الغذاء ووسائل العيش، فضلا عن أن معدلات سوء التغذية مرتفعة في مختلف أنحاء البلاد، حيث يعاني حوالي 2.4 مليون طفل من سوء التغذية الحاد

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