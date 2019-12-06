شاب يحفظ القرآن ويتغلب على الإعاقة والمصاعب بجدة

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شاب يحفظ القرآن ويتغلب على الإعاقة والمصاعب بجدة

شاب يحفظ القرآن ويتغلب على الإعاقة والمصاعب بجدة
http://almnatiq.net/?p=806710
المناطق_جدة

(حياتي تغيرت بعد انضمامي لحلقات القرآن) بهذه الكلمات بدأ الشاب عيسى صالح باعيسى- 32 عاماً- من ذوي الاحتياجات الخاصة (إعاقة حركية في الأطراف السفلية) حديثه عن قصة انضمامه لحلقات القرآن بجامع أم الخير التابع لجمعية خيركم بجدة وكيف تغيرت حياته وبات أكثر تفاؤلاً وسعادة

وذكر باعيسى أنه انضم للتحفيظ وتحديداً في الحلقات الشيخ تذكير أحمد برماوي ليكون من أهل الخيرية لقوله صلى الله عليه وسلم : ( خيركم من تعلم القرآن وعمله ) وقبل القرآن أخبرنا أنه كان في ضيق وهم لا يعلمه الا الله والان يحس بسعادة عظيمة ، وتبدلت حياته إلى الأحسن وغابت كل الصعوبات حتى أن معاملته مع الناس أصبحت أفضل وأكثر رقياً وتسامحاً

وبيّن باعيسى أنه بعد إتمام الحفظ نال اجازة في قراءة عاصم بروايتين ويتمنى الحصول على الإجازة في القراءات ، فيم لم ينس تقديم شكره لله أولا ثم لوالديه ولجميع منسوبي مسجد أم الخير حيث وصفهم بأسرته الكبيرة كونهم ساعدوه في الاستمرار في الحلقة وبالتالي أن يتوج حافظاً لكتاب الله

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