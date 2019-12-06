غوغل تطلق وظيفة دردشة جديدة بتطبيق Photos

غوغل تطلق وظيفة دردشة جديدة بتطبيق Photos

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غوغل تطلق وظيفة دردشة جديدة بتطبيق Photos

غوغل تطلق وظيفة دردشة جديدة بتطبيق Photos
http://almnatiq.net/?p=806717
المناطق_وكالات

أطلقت شركة غوغل وظيفة دردشة جديدة في تطبيق الصور فوتوز من أجل تسهيل مشاركة الصور مع الأصدقاء والأهل والمعارف دون الحاجة إلى أية روابط

وأوضحت الشركة الأمريكية أنه إلى جانب مشاركة الصور عن طريق الألبومات الحية أو الألبومات المشتركة، فإن المستخدم يتمكن من خلال وظيفة الدردشة الجديدة مشاركة الصور بسهولة مع بعض الأصدقاء حصريا، وذلك بعدما اشتكى المستخدمون من صعوبة مشاركة الصور في بعض الأحيان، إلا من خلال إنشاء ألبوم إضافي ومشاركة الرابط الخاص به مع الأصدقاء

والآن يتمكن المستخدم من مشاركة الصور ومقاطع الفيديو في الدردشة الحالية وإضافة الإعجاب بالصورة أو التعليق عليها، علاوة على إمكانية حفظ الصورة من خلال إضافتها إلى المعرض الخاص بالمستخدم، وتظل جودة الصورة غير مقيدة عند الإرسال

وأكدت شركة غوغل أنها لا تهدف من خلال وظيفة الدردشة الجديدة إلى أن تحل محل تطبيقات التراسل الفوري الحالية، ولكنها تسهل على المستخدم مشاركة الذكريات مع الأهل والأصدقاء في تطبيق غوغل Photos

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