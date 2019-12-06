الأسهم السعودية تستعيد حاجز 7900 نقطة بدعم «المصارف» .. والسيولة عند ملياري ريال

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استعادت الأسهم السعودية حاجز 7900 نقطة في الجلسة الأخيرة من الأسبوع لتربح 34 نقطة 0.44 في المائة، لتغلق عند 7905 نقاط، بينما ارتفع مؤشر “إم تي 30” ثلاث نقاط 0.3 في المائة، بدعم “المصارف” بقيادة سهم “الأهلي”

وللجلسة السابعة السوق مستمرة في اتجاه جانبي، حيث تتداول داخل النطاق 7808 و7927 نقطة، والاتجاه الجانبي يعكس حالة الحيرة بين المتعاملين، الذين يترقبون معطيات جديدة لتحديد اتجاهاتهم الاستثمارية. وحاولت السوق الخروج من ذلك النطاق خلال جلسة أمس، حيث الخروج منه للأعلى يعطي دلالة على تحسن معنويات المتعاملين، الذي سيلعب اجتماع “أوبك” دورا مهما في ذلك، حيث الاتفاق على ما في شأنه أن يحسن أسعار النفط العام المقبل، سيحسن شهية المخاطرة، خاصة مع تداول سهم “أرامكو” ودخوله السريع في المؤشر، حيث سينعكس عليه تحسن أسعار النفط ومن ثم المؤشر العام

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام الجلسة عند 7871 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 7924 نقطة 0.68 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7845 نقطة فاقدا 0.32 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7905 نقاط رابحا 34 نقطة 0.44 في المائة. وتراجعت السيولة 10 في المائة بنحو 239 مليون ريال لتصل إلى ملياري ريال، بمعدل 18 ألف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 8 في المائة بنحو ثمانية ملايين سهم لتصل إلى 94 مليون سهم، بمعدل تدوير 0.17 في المائة، أما الصفقات فاستقرت عند 111 ألف صفقة

أداء القطاعات

تراجعت ستة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المتراجعة “الطاقة” 0.44 في المائة، يليه “الأدوية” 0.38 في المائة، وحل ثالثا “إنتاج الأغذية” 0.32 في المائة. بينما تصدر المرتفعة “تجزئة الأغذية” 1.92 في المائة، يليه “النقل” 1.44 في المائة، وحل ثالثا “الاتصالات” 1.11 في المائة

وكان الأعلى تداولا “المواد الأساسية” 31 في المائة بقيمة 629 مليون ريال، يليه “المصارف” 31 في المائة بقيمة 627 مليون ريال، وحل ثالثا “تجزئة السلع الكمالية” 6 في المائة بقيمة 117 مليون ريال

أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة “أنعام القابضة” بالنسبة القصوى ليغلق عند 12.02 ريال، يليه “أسمنت اليمامة” 4.8 في المائة ليغلق عند 24 ريالا، وحل ثالثا “أسمنت الجنوبية” 4.6 في المائة ليغلق عند 61.90 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة “باعظيم” 9.6 في المائة ليغلق عند 43.20 ريال، يليه “ولاء للتأمين” 2.2 في المائة ليغلق عند 14.32 ريال، وحل ثالثا “أبو معطي” 2.2 في المائة ليغلق عند 18 ريالا. وكان الأعلى تداولا “الراجحي” بقيمة 248 مليون ريال، يليه “الإنماء” بقيمة 146 مليون ريال، وحل ثالثا “سابك” بقيمة 125 مليون ريال