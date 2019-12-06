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“محمد” ضمن أكثر 10 أسماء شعبية بين مواليد 2019 بالولايات المتحدة

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“محمد” ضمن أكثر 10 أسماء شعبية بين مواليد 2019 بالولايات المتحدة

“محمد” ضمن أكثر 10 أسماء شعبية بين مواليد 2019 بالولايات المتحدة
http://almnatiq.net/?p=806732
المناطق_وكالات

كشفت شركة أبحاث أمريكية عن أن اسم محمد جاء ضمن أكثر 10 أسماء أطلقت على الأطفال حديثي الولادة بالولايات المتحدة خلال العام 2019

شركة الأبحاث الأمريكية “بيبي سنتر” نشرت الخميس، تقريرها للعام 2019 الذي كشفت فيه عن أكثر الأسماء شعبية بالولايات المتحدة خلال ذلك العام

وأوضح التقرير أن العائلات المسيحية وغيرها من المنتمية لأديان أخرى غير الإسلام لديهم خيارت كثير في مسألة تسمية أطفالها، مشيرًا إلى أن “المسلمين الذين يعيشون في الولايات المتحدة فمستمرون في إطلاق اسم نبيهم محمد على أطفالهم”

والأسماء العشر الأكثر استخدامًا في تسمية المواليد عام 2019 بالولايات المتحدة هي بالترتيب، ليام، وجاكسون، ونوح، وأيدن، غرايسون، وكادين، لوكاس، إيليا ، وأوليفر، ومحمد

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