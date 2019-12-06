شيخ صاغة جدة: السعودية الأفضل عالميا في إنتاج الذهب

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أرجع شيخ صاغة الذهب بجدة فيضي الحاشدي شهرة وتميز المنتج السعودي من الذهب والمجوهرات، إلى حظر تصنيع واستيراد وتسويق العيارات المتدنية التي تقل عن 18، وأكد خلال تدشينه المسابقة الوطنية لتصميم المجوهرات «وطن من ذهب» أمس الأول (الأربعاء) في جدة أن السعودية تصنف بأنها الأفضل عربيا وعالميا في إنتاج وصناعة الذهب، بفضل إبداعات شبابها وحكمة قادتها

وتوج الشيخ فيضي الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى للمسابقة أمس في احتفالية كبيرة، إذ تأهلت 30 متنافسة إلى المرحلة النهائية، وحصلت صاحبة المركز الأول فائقة مسعود على 10 آلاف ريال، فيما حصلت الثانية نوف الجبرين على 7 آلاف ريال، والثالثة ابتسام الغامدي على 5 آلاف ريال، وتسلمت جميع المشاركات شهادات تقدير، وعقد لقاءات مباشرة مع المستثمرين في قطاع الذهب والمجوهرات لفتح الطريق أمامهن نحو سوق العمل، وستستمر فعاليات المعرض حتى اليوم (الجمعة)، بفندق هيلتون جدة

وأبدى الحاشدي إعجابه بالإبداعات التي حاكتها أيادي السعوديين من المصممين والمصممات، وكرم أعضاء لجنة التحكيم والرعاة

وأشار إلى أن الكثير من القطاع احتوت على أفكار مبتكرة، وعبرت عن الذوق الرفعي التي وصلت إليه المصممات، وجسد الحس والفكر الذي تتمتع به المرأة السعودية

واعتبرت رئيس اللجنة الفنية لمسابقة «وطن من ذهب» رجاء مؤمنة، أن الأعمال المشاركة بمثابة القيمة المضافة في المعرض الفني المصاحب للمسابقة، وأكدت أن هدف المسابقة تقديم نخبة من المبدعين والمبدعات إلى سوق عمل صناعة الذهب والمجوهرات، ليصبحوا قادرين على الابتكار، وتطوير الصناعة، وطالبت أرباب صناعة الذهب والمجوهرات بتبني هذه المواهب والاستفادة منها لتعزيز الصناعة بأيد وعقول وطنية

ولفتت إلى أن المسابقة شهدت تقدم 100 مصمم ومصممة من جميع مناطق المملكة للتنافس، بعد فتح باب المشاركة المجاني للجميع تشجيعا لمواهب الوطن، واختارت لجنة التحكيم 30 مصمما ومصممة تلامس أعمالهم الحرفية، ليصلوا المرحلة النهائية، تمهيدا لاختيار الفائزين

وأكدت رئيسة لجنة التحكيم عفت باحمدين أن الابتكار في الفكرة وطرح التصميم، ودراسة التصميم من حيث التصنيع وتطبيق الفكرة، وتناسق الخامات والألوان، مع الالتزام بشروط المسابقة، كانت المعيار الرئيسي لاختيار الفائزات في النسخة الأولى