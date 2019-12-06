“أرامكو” تعادل 3.5 مرة قيمة الأسهم السعودية مجتمعة .. و23 ضعف «سابك»

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بعد الإعلان رسميا عن 32 ريالا سعرا نهائيا لاكتتاب شركة أرامكو السعودية، تصبح قيمتها السوقية نحو 6.4 تريليون ريال (1.71 تريليون دولار)، ما يعادل 3.5 مرة القيمة السوقية للأسهم السعودية مجتمعة، البالغة 1.84 تريليون ريال “492 مليار دولار” بنهاية تداولات 4 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، بحسب “الاقتصادية”.

وكذلك تعادل “أرامكو” أكثر من 23 ضعف القيمة السوقية لشركة سابك، وهي أكبر شركة في السوق حاليا، حيث تبلغ قيمتها السوقية نحو 272.4 مليار ريال “نحو 72.6 مليار دولار”، حسب إغلاق يوم 4 كانون الأول (ديسمبر) الجاري.

كما تعادل “أرامكو” أكثر من خمسة أضعاف أكبر عشر شركات مدرجة في السوق حاليا، والبالغ قيمتها السوقية معا 1.13 تريليون ريال (301 مليار دولار).

والشركات الـ10 الأكبر قيمة سوقية في سوق الأسهم المحلية حاليا هي على الترتيب: سابك، الاتصالات السعودية، مصرف الراجحي، البنك الأهلي التجاري، كهرباء السعودية، بنك ساب، بنك الرياض، مجموعة سامبا المالية، شركة معادن، وشركة المراعي.

كما أظهر التحليل أن حصيلة الاكتتاب، يفوق حصيلة الطروحات الأولية في سوق الأسهم السعودية آخر 11 عاما، والبالغة 85.4 مليار ريال (22.8 مليار دولار). ووفقا للتحليل، يعادل الطرح أكثر من أربع مرات أضخم الاكتتابات في السوق المحلية سابقا وهو البنك الأهلي التجاري، حيث كانت حصيلته 22.5 مليار ريال (ستة مليارات دولار).