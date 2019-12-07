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بعد تهريب دراجات على متن طائرة.. إندونيسيا تفصل الرئيس التنفيذي لخطوطها الجوية !!

بعد تهريب دراجات على متن طائرة.. إندونيسيا تفصل الرئيس التنفيذي لخطوطها الجوية !!
http://almnatiq.net/?p=806760
المناطق - الرياض

أعلنت إندونيسيا أنها قررت فصل الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الإندونيسية “جارودا” بعد اكتشاف تهريب دراجة بخارية تحمل العلامة التجارية “هارلي-ديفيدسون” ودراجتين راقيتين إلى البلاد على متن طائرة اير باص جديدة تماما طراز “إيه 900-330 نيو” كانت الشركة تسلمتها الشهر الماضي.
ونقلت وكالة “بلومبرج” للأنباء عن وزير المشروعات المملوكة للدولة بإندونيسيا إريك توهير قوله للصحفيين في جاكرتا اليوم إنه سيتم فصل الرئيس التنفيذي لجارودا، إي جوستي نجوراه أسكارا داناديبوترا، المعروف أيضا باسم آري أسكارا، بعد أن خلصت لجنة التدقيق في الشركة إلى أنه أمر بشراء الدراجة البخارية الكلاسيكية هارلي ديفيدسون شوفلهيد.
وقال توهير إن “الأمر لن ينتهي عن هذا الحد … سوف نواصل تحديد الأشخاص الآخرين الذين يحتمل أن يكونوا على صلة بالواقعة”.
وكان سجل رحلة تسليم الطائرة من تولوز إلى جاكرتا قد أظهر أنها كان على متنها 22 شخصا، ولم يكن على متنها أي بضائع، وهو ما يتعارض مع بيان أصدرته جارودا هذا الأسبوع جاء فيه أنه تم إبلاغ الجمارك بشأن البضائع.
وأوضح وزير المالية سري مولاياني إندرواتي أن تهريب السلع يحرم خزينة الدولة من أموال تتراوح قيمتها بين 532 مليون إلى 1.5 مليار روبية .

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