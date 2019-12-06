الجبير: إيران تهدد المنطقة برمتها ولم يعد من الممكن تحمل عدوانيتها

الجبير: إيران تهدد المنطقة برمتها ولم يعد من الممكن تحمل عدوانيتها

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الجبير: إيران تهدد المنطقة برمتها ولم يعد من الممكن تحمل عدوانيتها

الجبير: إيران تهدد المنطقة برمتها ولم يعد من الممكن تحمل عدوانيتها
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المناطق - وكالات

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية ، عادل الجبير، اليوم الجمعة، إن إيران تهدد المنطقة برمتها ولم يعد من الممكن تحمل عدوانيتها.

وأضاف الجبير، خلال كلمته بحوار روما: “ندعم حملة “الضغط الأقسى”.

وشدد على أنه لابد من حرمان إيران من الأدوات التي تهدد بها المنطقة والعالم.

وأشار إلى أن “إيران تؤمن بمبدأ تصدير الثورة ولا تحترم سيادة الدول”، مشيراً إلى أنه “لابد أن نتحلى بالصرامة مع إيران ولا أحد يسعى إلى الحرب”.

وعن الوضع في اليمن، قال الجبير إن الحل الوحيد في اليمن سياسي و”الحوثيون هم من بدأوا الحرب وليس نحن”، مشدداً على أن “كل اليمنيين بمن فيهم الحوثيون لهم دور في مستقبل اليمن”.

وأضاف الجبير أن هناك إمكانية للتوصل إلى تهدئة تتبعها تسوية في اليمن.

وأشار إلى أن اليمن ذو أهمية خاصة بالنسبة لبلاده، وتدخل إيران هناك مدمر، بحسب تعبيره.

وعن العلاقات السعودية الأميركية، قال الجبير: “العلاقات بيننا والولايات المتحدة قوية وراسخة أيا كان الحزب الحاكم”.

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