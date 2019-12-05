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أمانة المدينة المنورة وبلدياتها تدشن مبادرة التطوع البلدي

أمانة المدينة المنورة وبلدياتها تدشن مبادرة التطوع البلدي

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عبر 1125 متطوع و 62 فعالية

أمانة المدينة المنورة وبلدياتها تدشن مبادرة التطوع البلدي

أمانة المدينة المنورة وبلدياتها تدشن مبادرة التطوع البلدي
http://almnatiq.net/?p=806804
المناطق - المدينة المنورة

دشنت أمانة منطقة المدينة المنورة يوم الخميس مبادرة التطوع البلدي بمشاركة أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليهشي وقيادات الأمانة ورؤساء البلديات ومنسوبي الأمانة والجهات الحكومية والخاصة والمتطوعين والمتطوعات , والتي تستمر حتى بعد غداً السبت وذلك بالتزامن مع فعاليات اليوم العالمي للتطوع بتفعيل عدد من الفعاليات منها التشجير في حديقتي النسيم , الملك فهد وطريق عمرو بن دينار وطريق إسماعيل بن عبدالملك شارك فيها 210 متطوعاً, كذلك فعالية النظافة والتي نفذت في مخططين سكنيين أحداهما في غربي عالية مول , والآخر شرق محطة القطار  , وقد شارك فيها 90 متطوع , كذلك من الفعاليات التي أطلقتها الأمانة فعالية إزالة المصلقات ومظاهر التشوه البصري في أحياء  البحر , النصر بالإضافة الى طريق العيون . وقد شارك في تنفيذها 100 متطوع. إلى ذلك نفذت بلديات المحافظات المراكز التابعة للأمانة اليوم تلك المبادرة بـ 53 فعالية شارك فيها 725 متطوع وذلك من خلال زراعة الأشجار ,إزالة المصلقات ومظاهر التشوه البصري , نظافة الحدائق , توزيع الشتلات الزراعية , نظافة الشواطئ . وكانت أمانة منطقة المدينة المنورة فعلت قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية المتمثل في إنشاء إدارة للتطوع البلدي، وترتبط بالإدارة العامة للتنمية المجتمعية بوكالة الخدمات , تعنى بالارتقاء بالوعي والمشاركة في الخدمات البلدية وإتاحة الفرصة لمشاركة جميع أفراد شرائح المجتمع في الأعمال التطوعية ، وتعزيز ثقافة المحافظة على الممتلكات العامة وخدمة المجتمع من خلال توسيع المشاركة التطوعية في الأنشطة البلدية كالنظافة والتشجير والفعاليات المتنوعة . بالإضافة لاستقطاب المتطوعين والمتطوعات كأصدقاء للعمل البلدي وبناء قاعدة بيانات لتسجيل بياناتهم ورغباتهم وتقييم مهاراتهم وخبراتهم. ويحظى هذا البرنامج بدعم وتوجيه مباشر من سعادة أمين منطقة المدينة المنورة المُكلف المهندس/ فهد بن محمد البليهشي الذي رحب بجميع شرائح المجتمع أصدقاء للعمل البلدي في المدينة ، متمنياً بأن تشكل هذه المبادرة همزة وصل حيوية ومميزة بين الأمانة والمجتمع بكافة شرائحه ومبدعيه، واعداً الجميع بالتواصل الدائم بهدف استقطاب الأفكار الإبداعية والتطوعية وتبنيها ، والعمل على تنفيذها ، وتكريم من يقدمها.

 

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