احدث الأخبار

تركيا : لن نخرج من سوريا من دون تسوية سياسية فيها
أبرز المواد
 أمانة المدينة المنورة وبلدياتها تدشن مبادرة التطوع البلدي
منطقة المدينة المنورة
 السديس في خطبة الجمعة: تميز الإسلام بنظـامٍ أخلاقي فريد, لم ولن يصل إليه نظامٌ بشري أبدًا، بل سبـق سائر النُظُم البَشَريةِ
أبرز المواد
 الجبير: إيران تهدد المنطقة برمتها ولم يعد من الممكن تحمل عدوانيتها
أبرز المواد
 انطلاق مسابقة المزاين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور الخميس المقبل
أبرز المواد
 أسعار الذهب تنخفض
أبرز المواد
 “هواوي” تحتج على استبعادها من صندوق تمويلات فدرالية
أبرز المواد
 أسعار النفط تتراجع
أبرز المواد
 شاهد.. انفجار مرعب لخزان محطة وقود في المدينة المنورة
أبرز المواد
 هجمات “بوكوحرام ” تسببت في تهجير 3.3 ملايين شخصا
أبرز المواد
 مصرع قيادي حوثي و 9 من عناصر الميليشيا في كمين للجيش اليمني بصعدة
أبرز المواد
 “أرامكو” تعادل 3.5 مرة قيمة الأسهم السعودية مجتمعة .. و23 ضعف «سابك»
أبرز المواد
تركيا : لن نخرج من سوريا من دون تسوية سياسية فيها

تركيا : لن نخرج من سوريا من دون تسوية سياسية فيها

أبرز المواد
أمانة المدينة المنورة وبلدياتها تدشن مبادرة التطوع البلدي

أمانة المدينة المنورة وبلدياتها تدشن مبادرة التطوع البلدي

منطقة المدينة المنورة
السديس في خطبة الجمعة: تميز الإسلام بنظـامٍ أخلاقي فريد, لم ولن يصل إليه نظامٌ بشري أبدًا، بل سبـق سائر النُظُم البَشَريةِ

السديس في خطبة الجمعة: تميز الإسلام بنظـامٍ أخلاقي فريد, لم ولن يصل إليه نظامٌ بشري أبدًا، بل سبـق سائر النُظُم البَشَريةِ

أبرز المواد
الجبير: إيران تهدد المنطقة برمتها ولم يعد من الممكن تحمل عدوانيتها

الجبير: إيران تهدد المنطقة برمتها ولم يعد من الممكن تحمل عدوانيتها

أبرز المواد

تركيا : لن نخرج من سوريا من دون تسوية سياسية فيها

تركيا : لن نخرج من سوريا من دون تسوية سياسية فيها
http://almnatiq.net/?p=806810
المناطق - وكالات

قال وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو، اليوم الجمعة، إنه لا فرق بين “داعش” و”جبهة النصرة” في سوريا، متهماً النظام السوري بجلب عناصر “النصرة” إلى إدلب.

وقال تشاووش أوغلو: خروجنا من سوريا الآن سيكون لمصلحة الإرهابيين.

وشدد وزير خارجية تركيا قائلاً: “لن نخرج من سوريا من دون تسوية سياسية فيها”.

وتشهد محافظة إدلب، منذ السبت الماضي، اشتباكات عنيفة بين قوات النظام من جهة، والفصائل المقاتلة من جهة ثانية، ما أسفر عن مقتل نحو 100مقاتل من الطرفين.

وتؤوي محافظة إدلب وأجزاء محاذية لها في محافظات مجاورة نحو 3 ملايين نسمة نصفهم من النازحين، وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) على الجزء الأكبر منها وتنشط فيها أيضاً فصائل متشددة ومعارضة أقل نفوذاً.

ومنذ السبت الماضي، تدور في المحافظة الاشتباكات الأعنف منذ التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في أغسطس الماضي، بعد 4 أشهر على هجوم واسع لقوات النظام بدعم روسي.

وأسفرت تلك المعارك، المستمرة على جبهات عدة في جنوب شرق إدلب، خلال 48 ساعة عن مقتل العشرات من قوات النظام ومن الفصائل المقاتلة، وفق المرصد السوري.

روابط ذات صلة

السديس في خطبة الجمعة: تميز الإسلام بنظـامٍ أخلاقي فريد, لم ولن يصل إليه نظامٌ بشري أبدًا، بل سبـق سائر النُظُم البَشَريةِ

السديس في خطبة الجمعة: تميز الإسلام بنظـامٍ أخلاقي فريد, لم ولن يصل إليه نظامٌ بشري أبدًا، بل سبـق سائر النُظُم البَشَريةِ
الجبير: إيران تهدد المنطقة برمتها ولم يعد من الممكن تحمل عدوانيتها

الجبير: إيران تهدد المنطقة برمتها ولم يعد من الممكن تحمل عدوانيتها
انطلاق مسابقة المزاين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور الخميس المقبل

انطلاق مسابقة المزاين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور الخميس المقبل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*