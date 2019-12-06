احدث الأخبار

” بر أبها ” تشارك في اليوم العالمي للتطوع
منطقة عسير
 الهيئة الملكية تحتفي باليوم العالمي للتطوع
المنطقة الشرقية
 ضمن المبادرات المجتمعية معرض وفعاليات وفحوصات لنزلاء دار الملاحظة الاجتماعية
منطقة مكة المكرمة
 أمانة عسير و بلدياتها تطلق فعاليات يوم التطوع البلدي بمشاركة ٥ الاف متطوع
منطقة عسير
 مدارس جدة تختتم احتفالاتها بذكرى البيعة الخامسة
منطقة مكة المكرمة
 أرامكو السعودية تعلن حجم الطرح وسعر الطرح النهائي لأسهمها
أبرز المواد
 محافظ بيش يدشن مهرجان بيش للتسوق والترفية ١٤٤١
منطقة جازان
 توقيع عقود شراكة مجتمعية بين بلدية محافظة بني حسن ومدارس المحافظة
منطقة الباحة
 روسيا تعلق مشروعا مشتركا مع إيران بسبب تخصيب اليورانيوم
أبرز المواد
 وزير العمل والتنمية الاجتماعية يُطلق البوابة الإلكترونية لـ”العمل الحُر” .. والبداية بـ123 مهنة
أبرز المواد
 حكومة اليمن تؤكد التزامها باتفاق الرياض
أبرز المواد
 تركيا : لن نخرج من سوريا من دون تسوية سياسية فيها
أبرز المواد
” بر أبها ” تشارك في اليوم العالمي للتطوع

” بر أبها ” تشارك في اليوم العالمي للتطوع

منطقة عسير
الهيئة الملكية تحتفي باليوم العالمي للتطوع

الهيئة الملكية تحتفي باليوم العالمي للتطوع

المنطقة الشرقية
ضمن المبادرات المجتمعية معرض وفعاليات وفحوصات لنزلاء دار الملاحظة الاجتماعية

ضمن المبادرات المجتمعية معرض وفعاليات وفحوصات لنزلاء دار الملاحظة الاجتماعية

منطقة مكة المكرمة
أمانة عسير و بلدياتها تطلق فعاليات يوم التطوع البلدي بمشاركة ٥ الاف متطوع

أمانة عسير و بلدياتها تطلق فعاليات يوم التطوع البلدي بمشاركة ٥ الاف متطوع

منطقة عسير

وزير العمل والتنمية الاجتماعية يُطلق البوابة الإلكترونية لـ”العمل الحُر” .. والبداية بـ123 مهنة

وزير العمل والتنمية الاجتماعية يُطلق البوابة الإلكترونية لـ”العمل الحُر” .. والبداية بـ123 مهنة
http://almnatiq.net/?p=806816
المناطق - واس

اعتمد معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ضوابط العمل الحر، وأعلن عن إطلاق المرحلة الثانية لبوابة العمل الحر بمميزات وخدمات جديدة لممارسي هذا النمط من أنماط العمل، بهدف تشجيع ودعم ممارسته كأحد أنماط العمل غير التقليدية وسعياً نحو تمكين الكفاءات الوطنية من إيجاد فرص عمل مناسبة ومحفزة تضمن لهم الاستقرار والاستقلالية، وتفتح آفاقاً جديدة واعدة للباحثين عن فرص عمل حرة، حيث جرى اعتماد أكثر من 123 مهنة يمكن لممارسيها الحصول على وثيقة تؤهلهم للعمل الحر في هذه المهن.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن البوابة الإلكترونية لممارسي العمل الحُر تمكنهم من الحصول على العديد من المميزات أولها طباعة وثيقة معتمدة كإثبات لقدرتهم على العمل في أحد المجالات التي جرى اعتمادها للعمل الحر.
وبين أن هذه الوثيقة ستمكنهم من الحصول على مميزات إضافية تشمل فتح حساب بنكي تجاري يمكن استخدامه للحوالات المالية للأعمال الحرة، وذلك لضمان الحصول على فرص أكبر بضمانات موثوقة، إضافة إلى إتاحة العديد من حلول الدفع الرقمية الآمنة للحصول على أجور العمل الحر, بالإضافة إلى الوسيلة التقليدية لتلقي الأجور “الدفع النقدي”، كما يتيح لهم التسجيل في البوابة الحصول على العديد من الخدمات المضافة, وكذلك العديد من الخصومات من عدد من الشركات وفق المهنة التي يمارسها العامل.
وحول التثبت من كفاءة العاملين في هذا المجال أشار أبا الخيل، إلى أن آلية التسجيل تبدأ من البوابة الإلكترونية للعمل الحُر من خلال الرابط : https://freelance.sa/ , حيث
يتم بعد إكمال عملية التسجيل إرفاق المستندات التي تؤكد امتلاك المهارات اللازمة لممارسة العمل، وتشمل المؤهل العلمي والدورات التدريبة في هذا المجال، أو نماذج للأعمال السابقة, لافتًا الانتباه إلى أنه من خلال البوابة الإلكترونية يمكن طباعة وثيقة العمل الحر بشكل مباشر ومن خلال خطوات بسيطة.
وأكّد أن إطلاق هذا البرنامج يأتي تماشياً مع رؤية المملكة 2030 وسعياً من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للوصول إلى الطاقات البشرية من الباحثين عن فرص دخل والعاملين لحسابهم الخاص وغيرهم من المواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، ورفع إنتاجيتهم ومهاراتهم وخبراتهم في أعمال ملائمة ومستقرة ومنتجة.

روابط ذات صلة

أرامكو السعودية تعلن حجم الطرح وسعر الطرح النهائي لأسهمها

أرامكو السعودية تعلن حجم الطرح وسعر الطرح النهائي لأسهمها
روسيا تعلق مشروعا مشتركا مع إيران بسبب تخصيب اليورانيوم

روسيا تعلق مشروعا مشتركا مع إيران بسبب تخصيب اليورانيوم
حكومة اليمن تؤكد التزامها باتفاق الرياض

حكومة اليمن تؤكد التزامها باتفاق الرياض

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*