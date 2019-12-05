توقيع عقود شراكة مجتمعية بين بلدية محافظة بني حسن ومدارس المحافظة

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أبرمت بلدية محافظة بني حسن بمنطقة الباحة اتفاقية عقود شراكة مجتمعية مع عدد من مدارس المحافظة وذلك انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 في دعم العمل التطوعي وتعزيز المسؤولية المجتمعية وترسيخ القيم الإيجابية واستنادا إلى دور قطاع التعليم في خدمة المجتمع وتوعيته بجميع فئاته وتنفيذ حملات توعوية صحية ودورات تدريبية

ووقع الاتفاقية يوم امس رئيس بلدية محافظة بني حسن المهندس احمد الديلمي وقادة المدارس بحضور مدير العلاقات العامة والاعلام بالبلدية الاستاذ عبدالرحمن الشدوي وبحضور المتحدث الرسمي للمجلس البلدي بالمحافظة محمد البيضاني

وأكد قائد ابتدائية ومتوسطة نعاش الاستاذ محمد عبدالله الزهراني ان المشاركة المجتمعية مبدأ أساس من مبادئ تنمية المجتمع، والمساهمة الفاعلة في إقامة ورعاية المناشط والفعاليات التعليمية، وتعزيز الشراكات الناجحة وقال قائد ابتدائية وادي الصدر وعضو المجلس البلدي الاستاذ عبدالوهاب عبدالله الزهراني ان الشراكة المجتمعية مد آفاق التعاون مع الجهات والمؤسسات في المنطقة، وعلى رأسها البلدية التي أصبحت تتطلع لدور كبير في دعم ورعاية الحراك التنموي والأنشطة والفعاليات المجتمعية.

من جهته أوضح رئيس بلدية المحافظة المهندس احمد الديلمي أن توقيع عقد الشراكة المجتمعية مع مدارس المحافظة يأتي ضمن جهود البلدية لتقديم العديد من المبادرات والتعاون مع الجهات الحكومية بالمحافظة وذلك حرصاً من البلدية على تفعيل دور الشراكات المجتمعية .