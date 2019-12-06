محافظ بيش يدشن مهرجان بيش للتسوق والترفية ١٤٤١

بيش - فضة عطيف

أفتتح محافظ بيش حسن بن عبدالله ابو شرحه مساء يوم أمس المهرجان التسويقي والترفيهي المقام بمدينة بيش بشعار ( بيش أحلى ) بالضفة غرب المحافظة طريق البحر وتجوّل المحافظ في أركان المهرجان المشتملة على ركن للتسوق وركن للألعاب وركن للمطاعم وركن للأسر المنتجة المنفذ من قبل جمعية البر والخدمات الاجتماعية بمحافظ بيش الذي ينقسم الى خيمتين منفصلتين الاولى عن الاعمال الحرفية والمهنية والعطارة والتصميم الفني للحدائق والثانية عن المأكولات من الحلويات والمعجنات والشعبيات وركن عن ” مبادرة الصحة ” الذي يشرف عليه مستشفى الريث العام قسم الفحص المبكر لحديثي الولادة .

واستعرضت إدارة المهرجان والسياحة بالمحافظة خلال حفل الافتتاح الإمكانات السياحية والمقومات الطبيعية التي تمتلكها محافظة بيش من مواقع سياحية وأثرية ومعالم تراثية ومقومات تنموية التي تشهدها محافظة بيش بأتحتضانها مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية مؤكدتاً أهمية المهرجانات السياحية ومهرجانات التسوق في استقطاب الزوار والسياح .

وقدمت فرقة اطفال الإنشاد بجمعية البر والخدمات الاجتماعية بمحافظة بيش اناشيد ترحيبية و وطنية ومشاهد وأنشودة عن البيعة بعنوان ( حكامنا آل سعود ) فيما جرى تكريم المتعاونين في تنظيم المهرجان ، وفي الختام كرمت جمعية البر بالمحافظة محافظ بيش على جهوده المبذولة مع الجمعية.