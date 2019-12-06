احدث الأخبار

محافظ بيش يدشن مهرجان بيش للتسوق والترفية ١٤٤١
منطقة جازان
 توقيع عقود شراكة مجتمعية بين بلدية محافظة بني حسن ومدارس المحافظة
منطقة الباحة
 روسيا تعلق مشروعا مشتركا مع إيران بسبب تخصيب اليورانيوم
أبرز المواد
 وزير العمل والتنمية الاجتماعية يُطلق البوابة الإلكترونية لـ”العمل الحُر” .. والبداية بـ123 مهنة
أبرز المواد
 حكومة اليمن تؤكد التزامها باتفاق الرياض
أبرز المواد
 تركيا : لن نخرج من سوريا من دون تسوية سياسية فيها
أبرز المواد
 أمانة المدينة المنورة وبلدياتها تدشن مبادرة التطوع البلدي
منطقة المدينة المنورة
 السديس في خطبة الجمعة: تميز الإسلام بنظـامٍ أخلاقي فريد, لم ولن يصل إليه نظامٌ بشري أبدًا، بل سبـق سائر النُظُم البَشَريةِ
أبرز المواد
 الجبير: إيران تهدد المنطقة برمتها ولم يعد من الممكن تحمل عدوانيتها
أبرز المواد
 انطلاق مسابقة المزاين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور الخميس المقبل
أبرز المواد
 أسعار الذهب تنخفض
أبرز المواد
 “هواوي” تحتج على استبعادها من صندوق تمويلات فدرالية
أبرز المواد
محافظ بيش يدشن مهرجان بيش للتسوق والترفية ١٤٤١

محافظ بيش يدشن مهرجان بيش للتسوق والترفية ١٤٤١

منطقة جازان
توقيع عقود شراكة مجتمعية بين بلدية محافظة بني حسن ومدارس المحافظة

توقيع عقود شراكة مجتمعية بين بلدية محافظة بني حسن ومدارس المحافظة

منطقة الباحة
روسيا تعلق مشروعا مشتركا مع إيران بسبب تخصيب اليورانيوم

روسيا تعلق مشروعا مشتركا مع إيران بسبب تخصيب اليورانيوم

أبرز المواد
وزير العمل والتنمية الاجتماعية يُطلق البوابة الإلكترونية لـ”العمل الحُر” .. والبداية بـ123 مهنة

وزير العمل والتنمية الاجتماعية يُطلق البوابة الإلكترونية لـ”العمل الحُر” .. والبداية بـ123 مهنة

أبرز المواد

تحت شعار "بيش أحلى " ويقام بضفة البحر ..

محافظ بيش يدشن مهرجان بيش للتسوق والترفية ١٤٤١

محافظ بيش يدشن مهرجان بيش للتسوق والترفية ١٤٤١
http://almnatiq.net/?p=806827
بيش - فضة عطيف
أفتتح محافظ بيش حسن بن عبدالله ابو شرحه مساء يوم أمس  المهرجان التسويقي والترفيهي المقام بمدينة بيش بشعار ( بيش أحلى ) بالضفة غرب المحافظة طريق البحر وتجوّل المحافظ في أركان المهرجان المشتملة على ركن للتسوق وركن للألعاب وركن للمطاعم وركن للأسر المنتجة المنفذ من قبل جمعية البر والخدمات الاجتماعية بمحافظ بيش الذي ينقسم الى خيمتين منفصلتين الاولى عن الاعمال الحرفية والمهنية والعطارة والتصميم الفني للحدائق والثانية عن المأكولات من الحلويات والمعجنات والشعبيات وركن عن ” مبادرة الصحة  ” الذي يشرف عليه مستشفى الريث العام قسم الفحص المبكر لحديثي الولادة .
واستعرضت إدارة  المهرجان والسياحة بالمحافظة خلال حفل الافتتاح الإمكانات السياحية والمقومات الطبيعية التي تمتلكها محافظة بيش من مواقع سياحية وأثرية ومعالم تراثية ومقومات تنموية التي تشهدها محافظة بيش بأتحتضانها مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية مؤكدتاً أهمية المهرجانات السياحية ومهرجانات التسوق في استقطاب الزوار والسياح .
وقدمت فرقة اطفال الإنشاد بجمعية البر والخدمات الاجتماعية بمحافظة بيش اناشيد ترحيبية و وطنية ومشاهد وأنشودة عن البيعة بعنوان ( حكامنا آل سعود )  فيما جرى تكريم المتعاونين في تنظيم المهرجان ، وفي الختام كرمت جمعية البر بالمحافظة محافظ بيش على جهوده المبذولة مع الجمعية.

روابط ذات صلة

شرطة جازان تحقق في ملابسات مقتل طالبة بالمرحلة الثانوية

شرطة جازان تحقق في ملابسات مقتل طالبة بالمرحلة الثانوية
شرطة منطقة جازان توضح ملابسات ما يتم تداوله حول مقتل طالبة في الثانوية العامة

شرطة منطقة جازان توضح ملابسات ما يتم تداوله حول مقتل طالبة في الثانوية العامة
حرس الحدود بمنطقة جازان ينقذ مواطناً من الغرق

حرس الحدود بمنطقة جازان ينقذ مواطناً من الغرق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*