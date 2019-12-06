أرامكو السعودية تعلن حجم الطرح وسعر الطرح النهائي لأسهمها

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أعلنت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) عن انتهاء فترة بناء سجل الأوامر، وتحديد سعر الطرح النهائي لأسهم الشركة المطروحة للاكتتاب العام عند 32 ريال سعودي للسهم الواحد.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن حجم الطرح بلغ 3.000.000.000 مليار سهم عادي (بافتراض عدم ممارسة خيار الشراء) تشكل ما نسبته 1.5% من رأس مال الشركة.

وسجلت عملية الطرح مجموع طلبات اكتتاب من قبل المؤسسات المكتتبة مبلغا وقدره 397 مليار ريال سعودي أي ما يعادل 106 مليارات دولار أمريكي، ومع إضافة طلبات الاكتتاب من قبل المكتتبين الأفراد في الطرح، يبلغ إجمالي قيمة الاكتتاب 446 مليار ريال سعودي أي ما يعادل 119 مليار دولار أمريكي وهو ما يعادل نسبة تغطية تبلغ 465 % من إجمالي أسهم الطرح (بافتراض عدم ممارسة خيار الشراء).

وبينت أن قيمة الطرح تبلغ 96 مليار ريال سعودي أي ما يعادل 25.6 مليار دولار أمريكي (بافتراض عدم ممارسة خيار الشراء).

وتمثل أسهم الطرح المخصصة للمكتتبين الأفراد نسبة 33.3 % من أسهم الطرح (أي ما يعادل 0.5 % من رأس مال الشركة) بينما تمثل أسهم الطرح المخصصة للمؤسسات المكتتبة نسبة 66.7 من أسهم الطرح (أي ما يعادل 1.0 % من رأس مال الشركة (بافتراض عدم ممارسة خيار الشراء في كلتي الحالتين).

وأشارت إلى أن المساهم البائع قام بمنح مدير الاستقرار السعري خيار شراء من أجل السماح لمدير الاستقرار السعري بتنفيذ العمليات المتعلقة بالاستقرار السعري، والذي يستطيع بموجبه مدير الاستقرار السعري شراء 450.000.000 سهم إضافي بحد أقصى من المساهم البائع والتي تمثل 15 % من إجمالي حجم الطرح بسعر الطرح النهائي. وستكون ممارسة خيار الشراء متاحة بشكل كلي أو جزئي بناءً على إخطار من مدير الاستقرار السعري خلال فترة تبدأ من تاريخ تداول أسهم الطرح في السوق المالية السعودية (تداول) وتنتهي في موعد لا يتجاوز ثلاثين يوماً تقويمياً بعد ذلك.

وأكدت أنه في حال ممارسة خيار الشراء بشكل كامل سيكون حجم الطرح الكلي 3.450.000.000 ، سهم بقيمة مليار 110.4 مليار ريال سعودي أي ما يعادل 29.4 مليار دولار أمريكي .

وفيما يلي تواريخ الطرح الرئيسة:

الأحداث الرئيسة التاريخ

– أخر موعد لسداد قيمة الاكتتاب للمؤسسات المكتتبة: 11 / 4 / 1441هـ (الموافق 8 ديسمبر 2019م).

– تاريخ إعادة فائض مبالغ الاكتتاب (إن وجدت) للمكتتبين الأفراد في موعد أقصاه: 15 / 4 / 1441هـ (الموافق 12 ديسمبر 2019م).

– التاريخ المتوقع لبدء تداول الأسهم في السوق: يتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق بعد استيفاء جميع المتطلبات والانتهاء من جميع الإجراءات النظامية ذات العلاقة، وسيتم الإعلان عن بدء تداول الأسهم على موقع تداول الإلكتروني:

www.tadawul.com.sa