مدارس جدة تختتم احتفالاتها بذكرى البيعة الخامسة

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رعى المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي صباح أمس الخميس الحفل الختامي لمدارس تعليم جدة بمناسبة الذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أيده الله مقاليد الحكم بحضور عدد من قيادات الإدارة و المشرفين وقادة المدارس والمعلمين والطلاب وأولياء الأمور وذلك بمدرسة البراء بن مالك.

واشتمل الحفل على عدد من الفقرات الشعرية والخطابية والعروض المرئية وأوبريت طلابي إلى جانب العرضة السعودية، فيما تمحور مضمون فقرات الحفل حول إبراز جهود الملك سلمان حفظه الله في النهوض بالمملكة وماشهدته الخمس سنوات الماضية من قفزة نوعية في مسيرة المملكة بمختلف المجالات دشن بعدها مدير تعليم جدة القاعة العلمية بالمدرسة والتي أطلق عليها قاعة الذكرى الخامسة للبيعة.

وأكد المسعودي في كلمته خلال الحفل أن الملك سلمان رعاه الله كرس للوطن عمره وجهده مسخرًا كل الطاقات للنهوض به وتنميته على مختلف الأصعدة والميادين، مضيفا أن تعليم جدة بكافة منسوبيه يجددون الولاء والطاعة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده مؤكدًا في الوقت ذاته أن وطننا ليس كغيره من البلدان فهو قبلة المسلمين وميزه الله بمهبط الوحي ومنار الهدى إلى جانب ما أنعم الله به علينا من اللحمة المشرفة والترابط بين قيادته وشعبه والمكانة الرفيعة للوطن على مستوى العالم ليتبوأ مكانته الرفيعة واللائقة به ويبرهن على ذلك قيادته للقمة العشرين قريبا بإذن الله.

مؤكدا في ختام كلمته على أهمية تكريس وترسيخ المواطنة الصالحة والولاء وصدق الانتماء في نفوس النشء الذي حق له أن يفتخر بوطنه وقيادته داعيا العلي القدير أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره في ظل قيادته الحكيمة مثمنا جهود القائمين على تنظيم الحفل ومتمنيا للجميع التوفيق.

يُذكر أن كافة مدارس تعليم جدة بنين وبنات احتفت الأسبوع الماضي بذكرى البيعة الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله مقاليد الحكم من خلال العديد من البرامج والأنشطة المدرسية التي نفذت في مجالات الإلقاء والمسرح والرياضة والفن والإذاعة الصباحية والمسابقات المختلفة وغيرها من الفعاليات المتنوعة.