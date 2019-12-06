أمانة عسير و بلدياتها تطلق فعاليات يوم التطوع البلدي بمشاركة ٥ الاف متطوع

المناطق - أبها

أطلقت أمانة منطقة عسير وبلدياتها التابعة لها فعاليات مبادرة يوم التطوع للقطاع البلدي بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع بمشاركة اكثر من ٥ الاف متطوع و متطوعه.

و جاء تنظيم المبادرة تحت شعار “يدا بيد نرتقي ” و التي ستشمل بالحدائق والأحياء السكنية بالمنطقة و بمشاركة طلاب مدارس البنين والبنات و رابطة عسير الخضراء و برعاية من المستشفى السعودي الألماني بمنطقة عسير .

الجدير بالذكر بأن فعاليات يوم التطوع البلدي التي نظمته أمانة منطقة عسير وبلدياتها جاء بالتزامن مع فعاليات اليوم العالمي للتطوع سعيا من الأمانة لتحقيق أهداف التطوع البلدي، وإبراز فعالياته لنشر وتعزيز ثقافة التطوع والإسهام في بناء الشخصية الوطنية الفعالة من خلال التشجيع على تفعيل منظومة القيم والمبادئ الإيجابية .