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ضمن المبادرات المجتمعية معرض وفعاليات وفحوصات لنزلاء دار الملاحظة الاجتماعية

ضمن المبادرات المجتمعية معرض وفعاليات وفحوصات لنزلاء دار الملاحظة الاجتماعية

منطقة مكة المكرمة
أمانة عسير و بلدياتها تطلق فعاليات يوم التطوع البلدي بمشاركة ٥ الاف متطوع

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ضمن المبادرات المجتمعية معرض وفعاليات وفحوصات لنزلاء دار الملاحظة الاجتماعية

ضمن المبادرات المجتمعية معرض وفعاليات وفحوصات لنزلاء دار الملاحظة الاجتماعية
http://almnatiq.net/?p=806853
الطائف - عادل الزهراني
أقام مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف مبادرة مجتمعية بدار الملاحظة الاجتماعية بالطائف مساء أمس شملت معرض وفعاليات عن داء السكري حيث تأتي ضمن المشاركة والشراكة المجتمعية بين الجهات الحكومية , والتي تستهدف تقديم الرسائل التوعوية والتثقيفية لنزلاء الدار من أعمار 8 – 18 عام والتي تزيد من الثقافة الصحية لديهم حول كثير من الأمراض المزمنة ومنها داء السكري .
وتضمنت فعاليات المبادرة مشاركة 10 أقسام هي إدارة العلاقات والتواصل والتوعية الصحية والتثقيف الاكلينكي والتغذية العامة والمختبر والتمريض والتغذية العلاجية ومركز الغدد الصماء والسكري والخدمة الاجتماعية وتجربة المريض كما قدمت المبادرة فعاليات حول التنمية البشرية للنزلاء من خلال محاضرة أساسيات لغة الإشارة ودورة الخط وتعديل السلوك ومحاضرة عن كيفية حساب السعرات الحرارية وأخيرا محاضرة عملية حول داء السكري أعراضه وكيفية الوقاية والتعايش معه كما أقيم ركن للغذاء الصحي والمعرض الفني عن داء السكري وركن الهدايا والتوزيعات.
وشملت المبادرة إجراء فحوصات العلامات الحيوية عن الضغط والوزن ومؤشرات السكر التراكمي بالجسم وأيضا تم إجراء الفحوصات المخبرية للأمراض الوبائية وغيرها من الأمراض .

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