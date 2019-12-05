الهيئة الملكية تحتفي باليوم العالمي للتطوع

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احتفت الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بإدارة الخدمات الاجتماعية في اليوم العالمي للتطوع بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية مساء يوم امس الاول الخميس بقاعة المؤتمرات بالفناتير بمدينة الجبيل الصناعية.

حيث قال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى بن محمد المهدي في كلمة له خلال الحفل في الخامس من ديسمبر من كل عام يحتفل متطوعو العالم بيومهم العالمي ، وهي مناسبة مميزة ومتجددة لتعزيز روح التطوع وتكريم المتطوعين ، ومناسبة حية تجدد التزامنا بأهمية العمل التطوعي كقيمة إنسانية نبيلة وسامية، وتأصيل لدور ومساهمة المتطوعين والمتطوعات في تحقيق التنمية الشاملة في بناء المجتمع .

وأضاف على مر الأعوام، يرى الجميع مدينة الجبيل الصناعية منصة تطوعية رائدة على مستوى المملكة واليوم يتطلع الكثيرون إلى دورها في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجالات عدة ومنها العمل التطوعي. ومتطوعو ومتطوعات الجبيل يعملون برؤية واضحة وتركيز كبير وانضباط مميز من خلال توظيف طاقاتهم العلمية والعملية والعلمية ومهاراتهم الحياتية وخبراتهم المهنية في تحقيق اهداف العمل التطوعي المتوافقة مع التوجه التنموي الذي تعيشه مملكتنا.

وأوضح الرئيس التنفيذي ان الهيئة الملكية بالجبيل قد أولت العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية اهتماماً بالغًا، فحرصت على تأسيس مركز الهيئة الملكية للمسؤولية الاجتماعية بهدف تنظيم العمل الاجتماعي في جميع مرافق الهيئة الملكية، واهتمت بتوثيق تلك الجهود المبذولة من خلال بنك التطوع عبر منصة إلكترونية تفاعلية، بالإضافة إلى وضع معايير كاملة للمسؤولية الاجتماعية وفق منظومة معينة ولجان متخصصة في هذا العمل.

عقب ذلك، شاهد الحضور فيلمًا بعنوان “بتطوعي تفتخر. ثم دشن الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى بن محمد المهدي نادي الهيئة الملكية التطوعي والذي سيحتضن موظفي ومتقاعدي ⁧‫الهيئة الملكية بالجبيل بهدف ترسيخ قيم الدين الإسلامي القائم على التكاتف والتعاون والتكافل الاجتماعي.

، ثم بدئت الجلسة الحوارية والتي أدارها الإعلامي عادل بن سعد أبوحيمد بمشاركة ضيوفه وهم: سمو الأميرة د. الجوهرة بنت فهد بن محمد آل سعود والتي تحدثت عن العمل التطوعي وأثره في تعزيز التنمية المستدامة في ضوء رؤية المملكة 2030 ، فيما شارك عضو مجلس الشورى وأمين عام مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني أ.د عبدالله الفوزان بموضوع العمل التطوعي ودوره في بناء الشخصية.

وركز نائب وزير الصحة للشؤون الصحية السابق أ معالي الأستاذ حمد بن محمد الضويلع على العمل التطوعي وأثره الخيري في المجتمع ، فيما تطرق الأمين العام لجائزة الأميرة صيته بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي بالمجتمع أ.د فهد المغلوث إلى موضوع التطوع التخصصي أثره ومجالاته.

وفي نهاية الاحتفاء كرم الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المتحدثين بالجلسة الحوارية، بالإضافة لرموز التطوع في المدينة، والفرق التطوعية، والجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية الفاعلة في المدينة وشركاء النجاح.