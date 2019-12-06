” بر أبها ” تشارك في اليوم العالمي للتطوع

المناطق - أبها

شاركت جمعية البر بأبها في المعرض المصاحب لفعاليات اليوم العالمي للتطوع الذي تنظمه جامعة الملك خالد بحضور سعادة وكيل عمادة شؤون الطلاب الدكتور يحيى علي قناعي وذلك في مجمع عسير مول .

وجاءت مشاركة الجمعية بركن تعريفي للزوار عن البرامج والخدمات التي تقدمها الجمعية من خلال التعريف برسالة الجمعية والتي تتضمن نشر ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع والتعريف بمشاركات الجمعية التطوعية وأبرز البرامج والأنشطة والمبادرات التي نفذتها الجمعية .

وتم تكريم الجمعية بدرع تذكاري على مشاركتها وتفعيلها العمل التطوعي .