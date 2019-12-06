احدث الأخبار

” بر أبها ” تشارك في اليوم العالمي للتطوع
منطقة عسير
 الهيئة الملكية تحتفي باليوم العالمي للتطوع
المنطقة الشرقية
 ضمن المبادرات المجتمعية معرض وفعاليات وفحوصات لنزلاء دار الملاحظة الاجتماعية
منطقة مكة المكرمة
 أمانة عسير و بلدياتها تطلق فعاليات يوم التطوع البلدي بمشاركة ٥ الاف متطوع
منطقة عسير
 مدارس جدة تختتم احتفالاتها بذكرى البيعة الخامسة
منطقة مكة المكرمة
 أرامكو السعودية تعلن حجم الطرح وسعر الطرح النهائي لأسهمها
أبرز المواد
 محافظ بيش يدشن مهرجان بيش للتسوق والترفية ١٤٤١
منطقة جازان
 توقيع عقود شراكة مجتمعية بين بلدية محافظة بني حسن ومدارس المحافظة
منطقة الباحة
 روسيا تعلق مشروعا مشتركا مع إيران بسبب تخصيب اليورانيوم
أبرز المواد
 وزير العمل والتنمية الاجتماعية يُطلق البوابة الإلكترونية لـ”العمل الحُر” .. والبداية بـ123 مهنة
أبرز المواد
 حكومة اليمن تؤكد التزامها باتفاق الرياض
أبرز المواد
 تركيا : لن نخرج من سوريا من دون تسوية سياسية فيها
أبرز المواد
” بر أبها ” تشارك في اليوم العالمي للتطوع

” بر أبها ” تشارك في اليوم العالمي للتطوع

منطقة عسير
الهيئة الملكية تحتفي باليوم العالمي للتطوع

الهيئة الملكية تحتفي باليوم العالمي للتطوع

المنطقة الشرقية
ضمن المبادرات المجتمعية معرض وفعاليات وفحوصات لنزلاء دار الملاحظة الاجتماعية

ضمن المبادرات المجتمعية معرض وفعاليات وفحوصات لنزلاء دار الملاحظة الاجتماعية

منطقة مكة المكرمة
أمانة عسير و بلدياتها تطلق فعاليات يوم التطوع البلدي بمشاركة ٥ الاف متطوع

أمانة عسير و بلدياتها تطلق فعاليات يوم التطوع البلدي بمشاركة ٥ الاف متطوع

منطقة عسير

” بر أبها ” تشارك في اليوم العالمي للتطوع

” بر أبها ” تشارك في اليوم العالمي للتطوع
http://almnatiq.net/?p=806859
المناطق - أبها

شاركت جمعية البر بأبها في المعرض المصاحب لفعاليات اليوم العالمي للتطوع الذي تنظمه جامعة الملك خالد بحضور سعادة وكيل عمادة شؤون الطلاب الدكتور يحيى علي قناعي وذلك في مجمع عسير مول .
وجاءت مشاركة الجمعية بركن تعريفي  للزوار عن البرامج والخدمات التي تقدمها الجمعية من خلال التعريف برسالة الجمعية والتي تتضمن نشر ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع والتعريف بمشاركات الجمعية التطوعية وأبرز البرامج والأنشطة والمبادرات التي نفذتها الجمعية .
وتم تكريم الجمعية بدرع تذكاري على مشاركتها وتفعيلها العمل التطوعي .

 

روابط ذات صلة

أمانة عسير و بلدياتها تطلق فعاليات يوم التطوع البلدي بمشاركة ٥ الاف متطوع

أمانة عسير و بلدياتها تطلق فعاليات يوم التطوع البلدي بمشاركة ٥ الاف متطوع
صحة بيشة تدشن اليوم العالمي للتطوع

صحة بيشة تدشن اليوم العالمي للتطوع
أمانة عسير وفرع البيئة تستعدان لمنع المنتجات الزراعية المجهولة من دخول الأسواق

أمانة عسير وفرع البيئة تستعدان لمنع المنتجات الزراعية المجهولة من دخول الأسواق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*