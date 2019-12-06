الثقافة والفنون بالجوف تطلق برنامج قوافل جوفية

المناطق - الجوف

أطلقت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة الجوف فعاليات برنامج قوافل جوفية، ضمن توجيه سمو امير الجوف وقرار لجنة السياحة المحلية بتفعيل المنطقة الأثرية بمحافظة دومة الجندل.

وانطلقت الفعاليات الأربعاء قرب قلعة مارد ومسجد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بحضور عدد من المثقفين والشعراء والمهتمين والزوار من أهالي المحافظة،ما شهدت الانطلاقة زيارة القنصل الفرنسي لدى المملكة السيد مصطفى مهراج والوفد المرافق له.

وكشف مدير ثقافة وفنون الجوف خالد بن عبدالرحمن العيسى عن تقديم جملة من الفعاليات التي تهتم في جانب الثقافة والفنون والمسرح جنباً إلى جنب مع مشاركة الحرفيين والحرفيات ومعارض الفن التشكيلي والتصوير الضوئي، واستمرار الفعاليات حتى السبت المقبل.

وأضاف العيسى ان الجمعية تسعى من خلال هذه المشاركة بمختلف اللجان فيها والمنتسبين لها إلى تفعيل الجانب الثقافي والفني عبر تنظيم برامج مختلفة تساهم في الحفاظ على الموروث وتنمية المواهب الفنية بمختلف المجالات.

وقدم العيسى شكره وتقديره لسمو امير الجوف على ثقته فيما تقدم الجمعية من أنشطة، والى محافظ دومة الجندل الدكتور طلال التمياط ورئيس البلدية المهندس فهد العنزي، والعاملين من مختلف اللجان في تنظيم وتنفيذ البرنامج.