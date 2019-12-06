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استقبال 7 حالات في أولى أيام المبادرة مخدوم لخدمة الحياة الأسرية بالطائف لمدة عام

استقبال 7 حالات في أولى أيام المبادرة مخدوم لخدمة الحياة الأسرية بالطائف لمدة عام

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استقبال 7 حالات في أولى أيام المبادرة مخدوم لخدمة الحياة الأسرية بالطائف لمدة عام

استقبال 7 حالات في أولى أيام المبادرة مخدوم لخدمة الحياة الأسرية بالطائف لمدة عام
http://almnatiq.net/?p=806885
الطائف - عادل الزهراني

أطلق مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف ممثلا بإدارة التواصل والعلاقات والتوعية الصحية مبادرة نوعية  تحت مسمى ” مخدوم ” والتي تستهدف أفراد الأسرة بمنازلهم من خلال تقديم الخدمات الطبية والعلاجية والفحوصات السريرية والتحاليل المخبرية والتطعيمات إضافة إلى تقديمها للخدمات الصحية مثل بطاقة أولوية لكبار السن وتحويل الحالات للمستشفى التي تحتاج لمتابعة طبية وتوفير الأدوية وأيضا تقدم المبادرة خدمات اجتماعية مثل تسهيل مواعيد كبار السن والأرامل والمطلقات الذين يحتاجون لمراجعات بالدوائر الحكومية أو الجهات الخيرية حيث سيتم التنسيق مع تلك الجهات عن طريق المتطوعين والمتطوعات من منسوبي المستشفى أو من خارجه , وكذلك سيتم توفير للأسر الفقيرة والمحتاجه احتياجاتهم الضرورية بالتنسيق مع الجهات الخيرية لدعم برامج التكافل الاجتماعي إضافة إلى تخصيص مقاعد بالدورات التدريبية للمحتاجين من الأسر لدعم بحثهم عن وظائف أو تطوير.
وتتمحور المبادرة حول خدمة الأسرة المتعففة والفقيرة ومن ليس لها عائل أو وسيلة للوصول إلى المستشفيات أو الجهات الحكومية أو الخيرية , كما وضع القائمون على المبادرة خطة على مدار العام لتحمل المبادرة الاستمرارية لخدمة سكان المحافظة من خلال تخصيص برنامج شهري للمبادرة يخصص فيها أيام تطوعيه للوصول إلى محتاجي الخدمة والرعاية الصحية والإنسانية ممن منعتهم ظروفهم الحياتية من ذلك .
وشارك بالمبادرة أقسام تجربة المريض وشئون المرضى والأقسام الطبية والفنية والاسعافية والتدريب والتعليم وإدارة الأسرة والخدمة الاجتماعية والتغذية العامة والتغذية العلاجية والرعاية الصيدلانية والصحة العامة حيث سينضم للمبادرة مزيد من الأقسام لدعم نحاجها واستمرارها بالصورة التي تخدم أهدافها حيث لن يتوقف عملها على فترة اليوم العالمي للتطوع بل سيتواصل لمدة عام.
الجدير بالذكر أن المبادرة سجلت في أولى أيامها 7 حالات طبية وإنسانية ولا زالت المبادرة مستمرة حتى يوم غد السبت .

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