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مستشفى الملك خالد بالمجمعة يدشن يوم التطوع العالمي بعدة مبادرات نوعية

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مستشفى الملك خالد بالمجمعة يدشن يوم التطوع العالمي بعدة مبادرات نوعية

مستشفى الملك خالد بالمجمعة يدشن يوم التطوع العالمي بعدة مبادرات نوعية
http://almnatiq.net/?p=806888
الرياض - فلاج الشعيفاني
دشن سعادة نائب مدير مستشفى الملك خالد بالمجمعة الأستاذ فهد بن عبدالمحسن الدعجاني و بحضور المساعد للشئون المالية والادارية الاستاذ/سالم السهلي والمساعد للرعاية الاولية الاستاذ/محمد العسكر  حملة ⁧‫#تطوعي_صحة3‬⁩ بمناسبة اليوم العالمي للتطوع 2019م والفعاليات المصاحبة لها   ضمن برنامج المشاركة المجتمعية في حديقة المقصورة و برعاية  من نادي الفيصلي بـ ⁧‫حرمه
‬⁩
حيث انطلقت فعالية التطوع اولا بإطلاق  ـمبادرة “Iam ready “ انا جاهز   في مقر هيئة  الهلال الاحمر السعودي بالمجمعة  بحضور نائب الفرع الاستاذ/مناحي العازمي ونائب قسم الخدمة الاجتماعية بالمستشفى الاخصائي وليد بن نايف العتيبي
والتي تستهدف أكبر عدد من المتطوعين  في دعم المستشفيات لاقدر الله في حالات الكوارث بتجهيز كادر مدرب وذلك بالتعاون مع الهلال الأحمر السعودي
وقد إطلع الدعجاني وضيوف التطوع على المبادرات التي احتواها المعرض وأخذ الجميع فكرة مبسطة على نوعية واهمية تلك المبادرات
ومن ضمن المبادرات التي استعرضت مبادرة فحص الدم بجهاز I_stat  وعرضه على أطباء الباطنه المتواجدين في مقر المبادرات في وقت لايتجاوز الخمس دقائق
‏كما تم تدشين مبادرة  “التكنولوجيا تخطف الاطفال ”  والتي تعنى بالأطفال واولياء امورهم للتوعيه باضرار التكنولوجيا .. حيث تواجد ركن العاب حركيه وأستشاريين اطفال واخصائيي تغذية علاجيه  و تدشين مبادرة ” بطاقة وصل ” والتي تعنى بفئة كبار السن وتسهيل مهامهم للوصول الى الخدمات الصحية بكل يسر
بالاضافة الى مشاركة اركان مختلفة من اقسام المستشفى وكذلك البرنامج العام  الذي شمل مشاركة فرقة الفنون الشعبية
‏و مشاركة الراوي/ خالد الراضي و فرقة مياسين الترفيهية
وتأتي هذه المبادرات  لتحفيز العمل الخيري خاصة في مجال الأعمال الصحية التطوعية.
من جانبه عبر نائب مدير المستشفى فهد الدعجاني عن سعادته بما شاهد من مبادرات صحية وتطوعية تهدف الى المساهمة في جوانب تطوعية مختلفة و  في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، وتساعد في نشر ثقافة التطوع للمجتمع.
‎تجدر الإشارة الى ان  المبادرات التطوعية تاتي تزامناً مع الإحتفال باليوم العالمي للتطوع والذي يصادف 5 ديسمبر من كل عام.

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