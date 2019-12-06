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مقتل مسلح بعد إطلاق نار بقاعدة عسكرية بفلوريدا وإصابة اخرين

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مقتل مسلح بعد إطلاق نار بقاعدة عسكرية بفلوريدا وإصابة اخرين

مقتل مسلح بعد إطلاق نار بقاعدة عسكرية بفلوريدا وإصابة اخرين
http://almnatiq.net/?p=806891
المناطق - وكالات

قتل مسلح بعد إطلاق نار بقاعدة عسكرية بولاية فلوريدا الأميركية، اليوم الجمعة، فيما أصيب 10 أشخاص، أفادت مراسلة العربية والحدث بمقتل أحدهم.

وقال مكتب قائد شرطة مقاطعة سكامبيا في ولاية فلوريدا، اليوم الجمعة، إن السلطات أعلنت أن هناك شخصا يطلق الرصاص في قاعدة بينساكولا الجوية التابعة لسلاح البحرية بالمقاطعة قبل أن تعلن مقتل مطلق النار بعد ذلك بدقائق.
وما زالت ملابسات الحادث غير واضحة.
وقالت أمبر سوزارد، المتحدثة باسم قائد شرطة المقاطعة، إن هناك شخصا يطلق الرصاص بالقاعدة. وخلال دقائق قال مكتبها في بيان “تأكد مقتل مطلق الرصاص”. ولم يقدم البيان مزيدا من التفاصيل.
وكان بحار أطلق الرصاص يوم الأربعاء على ثلاثة مدنيين في قاعدة بيرل هاربور التاريخية في هاواي مما أدى إلى مقتل اثنين منهم قبل أن ينتحر.

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