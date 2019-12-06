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“تداول” : إدراج وبدء تداول أسهم أرامكو الأربعاء القادم

“تداول” : إدراج وبدء تداول أسهم أرامكو الأربعاء القادم

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“تداول” : إدراج وبدء تداول أسهم أرامكو الأربعاء القادم

“تداول” : إدراج وبدء تداول أسهم أرامكو الأربعاء القادم
http://almnatiq.net/?p=806894
المناطق - واس

أعلنت شركة السوق المالية السعودية “تداول” أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) ابتداءً من يوم الأربعاء 14 / 4 / 1441هـ الموافق 11/ 12 / 2019م، بالرمز 2222، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم ± 10%.
وأوضحت أنه سيتم في اليوم الأول فقط للإدراج تمديد فترة جلسة مزاد الافتتاح لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) لمدة 30 دقيقة إضافية، وبالتالي تبدأ فترة جلسة مزاد الافتتاح ليوم الأربعاء 14 / 4 / 1441هـ الموافق 12 / 11/ 2019م في تمام الساعة 9:30 صباحاً وتنتهي في الساعة 10:30 صباحاً، وتبدأ جلسة التداول المستمر الساعة 10:30 صباحاً، كما وتبدأ جلسة مزاد الإغلاق بحسب المعتاد الساعة 3:00 مساءً.
وبينت أن فترة جلسة مزاد الافتتاح لباقي الأوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسية ستبقى كما هي دون أي تغيير من الساعة 9:30 صباحاً إلى الساعة 10:00 صباحاً، حيث سيبدأ التداول المستمر لباقي الأوراق المالية المدرجة كالمعتاد الساعة 10:00 صباحاً.

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