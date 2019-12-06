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مؤشر العمرة الأسبوعي : إصدار 1,647,662 تأشيرة عمرة ونحو 1,386,183 معتمراً يصلون إلى المملكة

مؤشر العمرة الأسبوعي : إصدار 1,647,662 تأشيرة عمرة ونحو 1,386,183 معتمراً يصلون إلى المملكة

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مؤشر العمرة الأسبوعي : إصدار 1,647,662 تأشيرة عمرة ونحو 1,386,183 معتمراً يصلون إلى المملكة

مؤشر العمرة الأسبوعي : إصدار 1,647,662 تأشيرة عمرة ونحو 1,386,183 معتمراً يصلون إلى المملكة
http://almnatiq.net/?p=806897
المناطق - واس

كشفت الإحصاءات الرسمية لمؤشر العمرة، صدور 1,647,662 تأشيرة وذلك حتى 7 من ربيع الثاني 1441هـ، وجاء مجموع المعتمرين القادمين إلى المملكة 1,386,183 معتمرًا، فيما سجلت الإحصاءات أعداد المغادرين من مختلف المنافذ والبالغ عددهم 1,075,738 معتمرًا بعد أن أتموا مناسك العمرة والزيارة.
جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة مطلع العام الماضي، الذي يقيس مجموعة جوانب رئيسة تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، والدول الأكثر قدوماً لموسم العمرة، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك العمرة.
دخول المعتمرين إلى المملكة تنوع بين جميع المنافذ، حيث وصل عبر المنافذ الجوية 1,328,647معتمرًا، وعن طريق المنافذ البرية 57,525 معتمرًا، بينما وصل 11 معتمراً عبر المنافذ البحرية.
أما أكثر الجنسيات قدوما فكانت وبالترتيب : باكستان 373,984، تليها إندونيسيا 347,424، وثالثاً جاءت الهند 210,052، ثم ماليزيا 78,806، وتركيا خامساً بـ 58,652 معتمرًا. وتأتي بعدها كل من بنجلادش 40,168، والجزائر 39,220، والإمارات 26,836 ،والعراق 21,021، والأردن 20,855 معتمراً.
يذكر أن وزارة للحج والعمرة طورت محرك الحجز المركزي “مقام” الذي يتيح لطرفي الخدمة سواءً شركات العمرة أو الفنادق أو شركات النقل من جهة، والمعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف من جهة أخرى، التعاقد بشكل مباشر من خلال منصات السفر العالمية، في منظومة من تقنيات التوثيق والذكاء الاصطناعي التي تتيح توثيق كافة عمليات التعاقد وحفظ حقوق الطرفين لتحقيق أعلى مستويات الرقابة والشفافية بين أطراف الخدمة.
كما يتيح محرك الحجز المركزي بالتكامل بين وزارة الحج والعمرة ووزارة الخارجية ومركز المعلومات الوطني إصدار التأشيرات الإلكترونية دون الحاجة للمعاملات الورقية.

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