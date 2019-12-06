مصادرة كمية من اللحوم الغير صالحة للاستهلاك الآدمي في الخرج

وبينت البلدية أن المخالفات اشتملت على تدني مستوى النظافة العامة و الخاصة بالعاملين ووجود مواد غذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك وكذلك ممارسة العاملين العمل دون شهادات الصحية.

وأكدت البلدية استمرار الجولات التفتيشية على المحلات ، ودعت المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية والإبلاغ عن المخالفات، من خلال الإتصال بالرقم الموحد 940.