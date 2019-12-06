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مصادرة كمية من اللحوم الغير صالحة للاستهلاك الآدمي في الخرج
http://almnatiq.net/?p=806910
الخرج - أشرف العصيمي

أسفرت الجولات الرقابية المكثفة لبلدية محافظة الخرج عن إغلاق 6 محلات ومصادرة كمية من اللحوم والدجاج والأسماك مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وبينت البلدية أن المخالفات اشتملت على تدني مستوى النظافة العامة و الخاصة بالعاملين ووجود مواد غذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك وكذلك ممارسة العاملين العمل دون شهادات الصحية.

وأكدت البلدية استمرار الجولات التفتيشية على المحلات ، ودعت المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية والإبلاغ عن المخالفات، من خلال الإتصال بالرقم الموحد 940.

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