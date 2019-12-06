أميركا: إيران تواصل تهديد أمن الشرق الأوسط

المناطق - وكالات

قالت مندوبة أميركا في الأمم المتحدة، كيلي كرافت، الجمعة، إن إيران تواصل تهديد أمن الشرق الأوسط على نحو متواصل.

وأكدت أن واشنطن “ستواصل حملة الضغط القصوى على إيران”.

وكشفت كرافت أن “لدينا وسائل إضافية لنستخدمها ضد إيران”.

هذا وأعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، استناداً إلى “تقارير”، مقتل 208 في احتجاجات إيران، واعتقال ما لا يقل عن 7 آلاف شخص.

ولمحت كرافت إلى أن “مواصلة دعم إيران لحزب الله مشكلة”.

وفي الملف العراقي، شددت مندوبة أميركا في الأمم المتحدة على “رفض أي انتهاكات بحق متظاهري العراق”.

وأضافت: “سيكون لدينا جلسة طارئة حول العراق”.

وتتواصل الاحتجاجات في العراق، حيث أفاد مراسل “العربية” و”الحدث” بتوافد أعداد كبيرة من المتظاهرين، الجمعة، إلى ساحة التحرير بالعاصمة العراقية بغداد.

وقال ناشطون عراقيون ومنظمات مدنية، إن أعدادا كبيرة من المتظاهرين في المحافظات الجنوبية، توافدوا على ساحة التحرير، حيث يعتصمون هناك، فيما نفت وزارة الداخلية توثيق حالات قتل واعتداء في ساحات التظاهر.

وفي الملف السوري، تحدثت كرافت عن خطط دعم أميركية لمساعدة ملايين السوريين على حدود تركيا.

وقالت: “سندعم المساعدات لملايين السوريين الذين يعانون على الحدود التركية”.