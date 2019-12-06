العلاقات والاعلام بصحة الرياض تطلق ٥ مبادرات تطوعية

الرياض - شاجع الدوسري

في اطار احتفاءها باليوم العالمي للتطوع ، أقامت إدارة العلاقات العامة والاعلام الصحي والتوعية بصحة الرياض أكثر من خمس ، وذلك ضمن احتفالية منظومة “الصحة” بالحدث العالمي ، #تطوعي صحي 3 ، وذلك في غرناطه مول لمده يومين ،

وتضمنت المبادرات التطوعية التوعية صحتي في اسناني عن كيفية العناية بالاسنان وتطبيق الفلورايد ، تعزيز الصحه و تشمل تطعيم الانفلونزا الموسمية وركن فحص الضغط والسكر .

كما تضمنت مبادرة واعي لدعم التثيقف عن طريق الكشف المبكر عن سرطان الثدي ، وركن التثقيف عن السمنه ، وركن التشجيع النساء على التبرع بالدم ، وركن مراقبه السموم ، وركن التوعية عن الامراض المزمنه ، وذلك بمشاركة بركن ادارة الموارد الذاتية في مبادرة انفعهم للناس ، وكذلك مكتب النائب للتخطيط والتطوير بمبادرة ليش الموية .

وتأتي هذه المبادرات التطوعية في اطار حرص إدارة العلاقات العامة والاعلام بصحة الرياض ، على المشاركة المجتمعية ، والتفاعل مع الاحداث والايام العالمية .