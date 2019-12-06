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ضمن مشاركتها في #تطوعي صحي 3

العلاقات والاعلام بصحة الرياض تطلق ٥ مبادرات تطوعية

العلاقات والاعلام بصحة الرياض تطلق ٥ مبادرات تطوعية
http://almnatiq.net/?p=806922
الرياض - شاجع الدوسري

في اطار احتفاءها باليوم العالمي للتطوع ، أقامت إدارة العلاقات العامة والاعلام الصحي والتوعية بصحة الرياض أكثر من خمس  ، وذلك ضمن احتفالية منظومة “الصحة” بالحدث العالمي ، #تطوعي صحي 3  ، وذلك في غرناطه مول لمده يومين ،
وتضمنت المبادرات التطوعية التوعية صحتي في اسناني  عن كيفية العناية بالاسنان وتطبيق الفلورايد  ، تعزيز الصحه و تشمل تطعيم الانفلونزا الموسمية  وركن فحص الضغط والسكر .
كما تضمنت مبادرة واعي  لدعم  التثيقف عن طريق  الكشف المبكر عن سرطان الثدي ، وركن التثقيف عن السمنه  ، وركن التشجيع النساء على التبرع  بالدم ، وركن مراقبه السموم ، وركن التوعية عن الامراض المزمنه ، وذلك بمشاركة  بركن ادارة الموارد الذاتية في مبادرة  انفعهم للناس ، وكذلك  مكتب النائب للتخطيط والتطوير بمبادرة ليش الموية .
وتأتي هذه المبادرات التطوعية في اطار حرص إدارة العلاقات العامة والاعلام بصحة الرياض ، على المشاركة المجتمعية ، والتفاعل مع الاحداث والايام العالمية .

 

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