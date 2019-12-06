17 جواداً تتنافس يوم غدٍ على كاس جمعية الكشافة

الرياض - مبارك الدوسري

تتنافس 17 جواداً عصر يوم غدٍ على كأس جمعية الكشافة العربية السعودية والذي يقام على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية في مدينة الرياض لمسافة 1400م .

وأوضح مفوض العلاقات العامة بالجمعية سالم بن عوض آل مهنا ، ان هذا السباق الذي يُعد العاشر الذي تُقيمه الجمعية رُصد له 120 ألف ريال ، سيحصل الفائز الأول على كاس الجمعية و 60 ألف ريال ، وصاحب المركز الثاني على 24 ألف ريال ، وصاحب المركز الثالث على 18 ألف ريال ، وصاحب المركز الرابع على 12 ألف ريال ، وصاحب المركز الخامس على 6 آلاف ريال.

وعن الجياد المتنافسة أفاد آل مهنا أن السباق ستتنافس فيه الجياد ضماير وصاطية لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وأنباء ومصالح للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، وجعيثن للأمير عبدالعزيز بن مساعد بن سعود، والمركز العالي لـ متعب بن شريم ، والجوزلية لـ فهد الشريم ، والأعتم لـ نايف غزاي ، وخرص من أسطبل الخليج، والخفوق لـ فيصل الدهاسي ، وزيتوني لـ سامي الديحاني ، وسعاطير من اسطبل الرعد ، ووسق لأبناء سليمان بن محمد بن زعير، وزهرة الجبل من اسطبل السيح، ورجيد لـ خالد العضياني، وهمامة لـ فيحان المنديل، وشرحبيلة لـ منيف المنيف.

من جهته أكد الأمين العام للجمعية الدكتور صالح بن رجاء الحربي على أهمية تشجيع الأبناء من منسوبي الحركة الكشفية على ممارسة رياضة الفروسية والحفاظ على هذه الرياضة الأصيلة العريقة ، تعزيزاً لقيم الأصالة والاعتزاز بالأمجاد .

ودعا الحربي إلى أهمية تفعيل شارة الهواية الخاصة بالفروسية في كافة المراحل الكشفية لما تعلمه للحاصلين عليها الكثير من القيم كمكارم الأخلاق والشجاعة والصبر والقدرة على اتخاذ القرار مبيناً أن السباق سيحضره أكثر من 700 كشاف من مختلف المراحل ومن مختلف المناطق والمحافظات بكافة القطاعات الكشفية .