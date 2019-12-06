الهيئة الملكية تحتفي باليوم العالمي للتطوع

المناطق - واس

احتفت الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بإدارة الخدمات الاجتماعية، أمس، باليوم العالمي للتطوع، بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية, وذلك بقاعة المؤتمرات بالفناتير بمدينة الجبيل الصناعية.

وأفاد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى بن محمد المهدي، خلال الحفل أن متطوعو العالم يحتفوا في الخامس من ديسمبر من كل عام بيومهم العالمي، وهي مناسبة مميزة ومتجددة لتعزيز روح التطوع وتكريم المتطوعين، وتجدد الالتزام بأهمية العمل التطوعي كقيمة إنسانية نبيلة وسامية، وتأصيل لدور ومساهمة المتطوعين والمتطوعات في تحقيق التنمية الشاملة في بناء المجتمع، عاداً مدينة الجبيل الصناعية منصة تطوعية رائدة على مستوى المملكة واليوم يتطلع الكثيرون إلى دورها في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجالات عدة ومنها العمل التطوعي.

وأكد المهندس المهدي، أن متطوعو ومتطوعات الجبيل يعملون برؤية واضحة وتركيز كبير وانضباط مميز من خلال توظيف طاقاتهم العلمية والعملية ومهاراتهم الحياتية وخبراتهم المهنية في تحقيق أهداف العمل التطوعي المتوافقة مع التوجه التنموي الذي تعيشه مملكتنا، حيث أولت الهيئة الملكية بالجبيل العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية اهتماماً بالغًا، وحرصت على تأسيس مركز الهيئة الملكية للمسؤولية الاجتماعية بهدف تنظيم العمل الاجتماعي في جميع مرافق الهيئة الملكية، واهتمت بتوثيق تلك الجهود المبذولة من خلال بنك التطوع عبر منصة إلكترونية تفاعلية، بالإضافة إلى وضع معايير كاملة للمسؤولية الاجتماعية وفق منظومة معينة ولجان متخصصة في هذا العمل.

عقب ذلك، شاهد الحضور فيلمًا بعنوان “بتطوعي تفتخر “, ثم دشن الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل، نادي الهيئة الملكية التطوعي الذي سيحتضن موظفي ومتقاعدي الهيئة الملكية بالجبيل بهدف ترسيخ قيم الدين الإسلامي القائم على التكاتف والتعاون والتكافل الاجتماعي.

وتحدثت الجلسة الحوارية عن العمل التطوعي وأثره في تعزيز التنمية المستدامة في ضوء رؤية المملكة 2030م، والعمل التطوعي ودوره في بناء الشخصية، وأثره الخيري في المجتمع، كما تطرقت إلى التميز في العمل الاجتماعي بالمجتمع , وموضوع التطوع التخصصي أثره ومجالاته.

وفي ختام الحفل كرّم الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المتحدثين بالجلسة الحوارية، بالإضافة لرموز التطوع في المدينة، والفرق التطوعية، والجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية الفاعلة في المدينة وشركاء النجاح.