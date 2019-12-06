الجبير: وجهنا دعوة لأمير قطر لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي بالرياض

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أكدت المملكة أنها وجهت دعوة رسمية لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لحضور القمة الخليجية في الرياض.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، خلال مشاركته في مؤتمر “الحوار المتوسطي” في روما، اليوم الجمعة: “وجهنا دعوة لأمير قطر لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض”.

وأشار الجبير، تعليقا على استمرار الأزمة الخليجية، إلى أن “تغير الموقف مع قطر مرهون بخطوات منها”.

وكانت الدوحة، أعلنت يوم 3 ديسمبر، أن أمير قطر تلقى دعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز، للمشاركة في القمة الخليجية الـ40 بالرياض.