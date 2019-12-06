غدًا.. الدرعية تشهد إقامة “نزال الدرعية التاريخي” للملاكمة بين الملاكمين المكسيكي رويز والبريطاني جوشوا

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تشهد “الدرعية التاريخية” مساء غدٍ السبت الحدث الرياضي الأكبر هذا العام على مستوى العالم، بإقامة نزال الدرعية التاريخي في الملاكمة الذي سيقام في “ميدان الدرعية” بين حامل اللقب المكسيكي آندي رويز جونيور ومنافسه البريطاني الساعي للثأر واستعادة الألقاب أنثوني جوشوا، ضمن موسم الدرعية وبرعاية من صندوق الاستثمارات العامة.

وبهذه المناسبة قال صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة: “ساعات قليلة تفصلنا عن أهم حدث رياضي في العالم هذا العام، بإقامة نزال الدرعية التاريخي في الملاكمة، ولا يسعني إلا أن أشكر في البداية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، على دعمهما الكبير والمستمر للفعاليات الرياضية التي تقام بشكل مستمر في المملكة، ومن ضمنها هذا النزال العالمي الذي يحظى باهتمام العالم أجمع من إعلام وجماهير سيشاهدون الحدث عبر الشاشات وعلى أرض الواقع هنا في ميدان الدرعية”.

وأضاف سموه: “الاهتمام الإعلامي الأجنبي غير مسبوق، فأكثر من 200 وسيلة إعلامية دولية وصلت إلى المملكة على دفعات وأجرت اللقاءات وحضرت المؤتمرات وزارت ميدان الدرعية، وجميعهم اتفقوا على أمر واحد وهو أن المملكة اليوم تصنع تاريخًا رياضيًّا جديدًا، وتقدّم للعالم تحفة معمارية تناسب قيمة الحدث وتجعل كل مواطن سعودي فخورًا بما يراه العالم”.

من جهته، قال حامل اللقب الحالي آندي رويز جونيور: “أنا سعيد جدًّا بوجودي في السعودية، بلد مضياف للغاية وعاملوني بكل محبّة منذ وصولي، ومتحمّس للغاية خصوصًا بعد أن شاهدت العمل الجبّار الذي قام به المنظمون لبناء ميدان الدرعية في وقت زمني وجيز لم يصل الشهرين”.

وأضاف: “تدربت كثيرًا استعدادًا لهذا النزال، وأنا اليوم أستعد لأن أصنع تاريخًا جديدًا من أرض الدرعية، وأعرف جيدًا أن جوشوا مستعد تمامًا لهذا النزال، وقد خسر الكثير من وزنه لأجل الفوز، لكنني لن أسمح له بذلك، وسأسعى لأن أبقى كما أنا بطلًا للعالم” .

من جانبه قال البريطاني آنتوني جوشوا، الذي يتطلع لاستعادة ألقاب WBA وIBF وWBO وIBO بعد خسارته لها في أعقاب الهزيمة التي تلقاها على يد رويز في مدينة نيويورك قبل أشهر: “إنها رابع مرة أنافس فيها على لقب بطل العالم.. وأنا قادم للانتصار ولست للمشاركة فقط، ، مشيرا إلى أنه وآندي مختلفان تمامًا في الأسلوب على أرض الحلبة، ولكن ما يجب علي فعله هو أن أستخدم الوقت أثناء النزال بطريقة أفضل، فأنا لم أتأثر كثيرًا بعد النزال الأخير، وما زلت أملك ذات الشغف وجاهز تمامًا لنزال خصمي، وانتصاري لن يكون مفاجأة، بل هو عودة لمكاني الطبيعي الذي اعتدت عليه”.

واختتم البريطاني آنتوني جوشوا حديثه قائلا : أود أن أشكر كل السعوديين على هذه الحفاوة الكبيرة والضيافة الرائعة، فأنا سعيد جدًّا بزيارة هذا البلد الجميل والالتقاء بالشعب السعودي الذي وعدني بدعمي ومؤازرتي بهذا النزال، وأتطلع لانتصار كبير من الدرعية غدًا”.

وحول التجهيزات الخاصة بالنزال العالمي المرتقب، قال المدير الإداري لـ Matchroom Boxing الشركة المسوّقة للحدث إدي هيرن : “اقترب النزال الكبير وبدأ الناس هنا يتحدثون بكثرة عن هذا الحدث العالمي، ومتفائل ومتحمس جدًّا لإقامة هذا النزال في هذه الأرض تحديدًا، لأنني أعلم جيدًا حجم العمل الذي قام به السعوديون لتجهيز هذا الحدث وهذه الحلبة في وقت زمني قصير، وجدت خططًا تنظيمية محكمة ودقيقة سواء للزوار من المشجعين وكذلك الإعلاميين القادمين من الخارج، مشيرا إلى أن كل الأمور تسير على ما يرام، فقط تبقّى لنا أن ننتظر من سيكون بطل التاريخ من أرض الدرعية غدًّا”.

وكان الملاكمان رويز وجوشوا قد وصلا إلى المملكة الأسبوع الماضي لبدء معسكر التدريب الذي تضمّن عددًا من اللقاءات الإعلامية والزيارات المجتمعية وجلسات التدريب المفتوحة، ومؤتمر صحفي في المقصورة الملكية في موسم الدرعية، لتختتم التحضيرات بقياس الأوزان أمام العامة في حدث نظّم في فندق الفيصلية بحضور غفير من الجمهور ووسائل الإعلام المحليّة والعالميّة.

يشار إلى أن ميدان الدرعية الذي سيحتضن هذا التنافس قد تم تشييده خصيصًا لهذه المناسبة في وقت زمني قصير منذ 7 أكتوبر الماضي، وبمشاركة أكثر من 200 مهندس وخبير على مساحة تبلغ 10 آلاف متر مربع، وتتسع المدرجات لـ 15 ألف متفرج، فيما سيشرف على تنظيم هذا الحدث أكثر من 2000 موظف.

ووصل الآلاف من جماهير البطلين من أكثر من 60 دولة بالعالم إلى المملكة باستخراج تأشيرات السياحة، التي سهّلت لهم القدوم ومتابعة الحدث من جوار الحلبة بعد التسهيلات التي وضعتها القيادة للسياح الأجانب، وتتيح لهم الحصول على تأشيرة دخول المملكة.

يذكر أن النزال المرتقب سينطلق عند الـ 12.00 منتصف غدٍ السبت، ويسبقه عدد من المواجهات التمهيدية التي تبدأ من الـ 6.00 مساءً، تضم الملاكم السعودي زهير القحطاني، إضافة إلى مايكل هنتر – أليكساندر بوفكتيني – ديليان وايت – مارويز واش – ماغوميدراسول ماجيدوف – توم ليتل – فيليب هيرغوفيتش- أيريك مولينا – هوبي برايس- ودييغو باتشيكو.

