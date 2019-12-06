مدير فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بمنطقة الجوف يزور مديرية الدفاع المدني

المناطق - الجوف

قام فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الجوف الدكتور علي بن ذويب العنزي بزيارة لمديرية الدفاع المدني. حيث التقى سعادة مدير الدفاع المدني بمنطقة الجوف العميد فلاح بن محمد المسردي.

وتم خلال اللقاء تناول الموضوعات ذات الاهتمام المشتركة بين الجهتين وسبل تعزيزها وسبل الاستفادة من الجانب التوعوي الإرشادي في عقد المحاضرات التوعوية التي تسهم في تطوير العلاقة بين الإدارتين.

من جهة أخرى ألقى فضيلة مدير عام الفرع الدكتور العنزي محاضر توعوية في مصلى الدفاع المدني بحضور سعادة العميد وقادة المديرية والأفراد والتي تناول فيها المنهج الحياتي الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وبين ضرورة الحرص على ما ينفع الإنسان في دينه ودنياه وترك ما يضر ولا ينفع ، وبين ما اشتمله الهدي النبوي من حفظ للضروريات الخمس في الشريعة الإسلامية ، كما أكد على وجوب الاستعانة بالله على العمل وعدم العجز والكسل.

وفي نهاية اللقاء شكر الدكتور العنزي مدير الدفاع المدني على حسن الاستقبال متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد.